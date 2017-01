Legisladores de la Frontera Exhortan a EPN No Viajar Bajo Condiciones a Estados Unidos.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Reynosa

Published on enero 26, 2017 with No Comments

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (26/01/2017).- Diputados de la frontera norte de Tamaulipas, como Edgar Melhem Salinas, hacen desde esta ciudad un exhorto al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que se abstenga de viajar a los Estados Unidos bajo las condiciones de su homologo, Donald Trump y que mejor considere hacer negocios con otras potencias.

“Yo creo que es lamentable, el día de ayer aún con el anuncio del muro que en lo personal los que somos fronterizos sabemos que el muro ya está hecho, no es algo nuevo, yo lo veo algo más mediático con el propio Trump para justificar su campaña y luego un discurso que se me hace más acercándose a algo conciliador, lamentablemente hoy con su tuit que si México no va a pagar el muro, pues que entonces no vaya , primero conviene exhortar al presidente que en esas condiciones no conviene estar en los Estados Unidos”, expresó.

Agrega Melhem Salinas “en segundo lugar, vamos a esperar como Congreso la propuestas del Presidente para lo que se quiere hacer en el tema de los recursos para reforzar la frontera, los municipios, los estados fronterizos, así mismo como establecer medidas rígidas con el Instituto Nacional de Migración y respaldar las deportaciones solo de connacionales, no podemos hacer que se quede en nuestro país gente de otras nacionalidades, porque implicará otro problema económico y social”.

Se dijo por otro lado preocupado el legislador, sobre las medidas que se aplicaran en torno a las posibles deportaciones masivas por esta frontera de México.

“Le van a dar privilegio de las deportaciones a aquellos que son inmigrantes y que tienen antecedentes penales como lo dice el Presidente Trump, tenemos que hacer un frente legisladores federales, el presidente de la república, el gobierno federal, los gobiernos estatales para afrontar con las medidas económicas y la logística, sobre todo de cómo va a hacer el mecanismo para afrontar los conflictos que se prevé podrían venir las próximas semanas”, subraya.

¿Peña Nieto propone convertir los consulados en defensorías, en el supuesto caso que se aplique un impuesto a las remesas se podrían convertir en ventanillas de Bancomext?- se le cuestionó al diputado federal de extracción priista.

“El gobierno Estadounidense no tiene por qué gravar el recurso que muchos de estos connacionales que están legalmente en Estados Unidos mandan a sus familia sí que de esos ingresos ya pagaron ingreso, no se pude gravar un ingreso dos veces”.

Al final se refirió los riesgos de los ingresos en los negocios de la cuenca de Burgos por esta situación y explica Melhem Salinas que lo mejor es que el gobierno federal busque otras alternativas para asociarse y hacer negocios.

“ Como integrantes de la Cuenca de Burgos puedo decir que de hecho mañana estaremos en el municipio de Mier para instalar el clúster energético todos los involucrados de la región Ribereña, desde Guerrero hasta Díaz Ordaz y creo que esto no debe ser un factor que detenga las empresas trasnacionales , no solo Estadounidenses, recordemos que en las pasadas licitaciones hubo empresas Chinas que en las pasadas licitaciones de Petróleos Mexicanos se adjudicaron algunas de las concesiones que estuvieron en licitación”.

“La apertura que va a tener México, no solo coincidir con Estados Unidos como su principal socio, hay que ver otras potencias asiáticas como China, Japón, países asiáticos Europeos y con nuestros hermanos latinoamericanos”, finaliza.