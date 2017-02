Duermen en las Banquetas para Conseguir Cupo para sus Hijos.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Reynosa

Published on febrero 02, 2017

Por. Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (02/02/2017).- Padres de familia del sector de La Joya de esta ciudad, duermen en las banquetas de la escuela secundaria General Número 10, Ana Teresa Luebbert Gutierrez, con la esperanza de alcanzar cupo para sus hijos.

El frío y la inseguridad que se vive en esta ciudad, pasaron a un segundo plano cuando el interés de que los jóvenes ingresen a lo que ellos consideran es un plantel de calidad y además cerca de su casa. Expresaba una madre de familia al momento de darle un trago al café negro que le acompañaba a aguantar el descenso de temperatura.

Uno a uno los papás se organizaron y hubo quien tomo una lista y garantizo los primeros 50 lugares para ingresar a primer grado en la demandada institución, a pesar de que las autoridades les habían dicho que no los atenderían hasta este viernes.

Los preocupados padres dijeron que había medidas anunciadas que se iban a tomar como el hecho que solo se atendería a los estudiantes de la Joya y no de la ampliación, ni de sus alrededores, a pesar que son puros fraccionamientos como Riveras del Carmen, Praderas de Elite, Balcones de Alcalá, Ampliación la Joya, Villas de Imaq y Villa Diamante por citar algunos.

“Como padres siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos y esperemos que valga la pena estar aquí, a las 7 de la mañana llego mi esposa a hacer fila y yo del trabajo me vine para acá y aquí me voy a quedar a dormir”, dijo uno de los papás”.

Habitantes del sector dieron cuenta que una situación similar es la que se vive en el fraccionamiento Balcones de Alcalá, en donde se esta buscando un espacio en la secundaria de nueva creación número 13.