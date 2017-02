Maki Ortiz Advierte que Habrá Multas para Infractores.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Reynosa

Published on febrero 02, 2017

Por Modesto Martínez Montoya//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/02/2017).- -Por favor les pido a los automovilistas no estacionarse en lugares prohibidos, manejar bien, no usar el teléfono mientras conducen, no manejar en estado de ebriedad, respetar los lugares para personas con alguna discapacidad y no arrojar basura desde su auto porque habrá multas y sanciones-.

La presidenta municipal, doctora Maki Ortíz Domínguez dio a conocer lo anterior, agregando que lo más importante es respetar al peatón así como a quienes manejan bicicletas o motocicletas.

-Sobre aviso no hay engaño, no queremos hacer uso de las grúas, pero si no nos dejan otra opción, las usaremos, tenemos que respetar el reglamento de tránsito y vialidad, por ello estamos dando a conocer al ciudadano algunos artículos del mismo-, dijo.

Moderad la velocidad, conducir con precaución, ceder el paso, baja velocidad de 20 kph, usar el cinturón de seguridad, placas vigentes así como licencia, respetar los señalamientos, conducir sobrio, dar vuelta solo con señal, conservar su carril, facilitar el paso a vehículos de emergencia entre otros.

-Por eso estamos repartiendo estos volantes para que el ciudadano respete y conozca el reglamento de tránsito y vialidad, invitamos a que todos juntos hagamos de Reynosa una ciudad ordenada, porque es un proyecto de todos-, dijo la edil.