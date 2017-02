Tiempos de Guerra.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Matamoros

***La polinización de proyectos políticos en Tamaulipas.

Por; Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Matamoros, Tamaulipas (03/02/2017).- Como si fueran abejas tras la miel, muchos funcionarios estatales, han empezado a sembrar el polen de sus aspiraciones, muy claro esta el caso de Matamoros, donde Carlos García Gonzalez, ha emprendido sus acciones dejando gente de su confianza en puestos clave, como ejemplo esta, Mario Tomas Reyes Silva, en la oficina Fiscal, Belem Rosales en el Programa Social, ambos de todas las confianzas de Chito García, y que decir del orgullo de su influencia, la flamante rectora de la UTM en Matamoros, Ivette Bermea, esposa del líder congresal.

Y siguen las posiciones desgranando el panorama político, el terruño tenia sin preocupación a popular Chito, hasta que el gobernador Cabeza de Vaca, a mandado en su representación a Héctor Escobar, secretario de educación, que dicho sea de paso, sea convertido en una piedra en el zapato para el líder del congreso y sus aspiraciones de ser candidato a la alcaldía de Matamoros.

Ya son varias y reiteradas ocasiones, me preguntan si Jesús de la Garza, se reelegirá, en los próximos comicios, y de seguro asi será, y me dicen pero Carlos García también quiere ser, la respuesta es simple, son de diferentes partidos, y si Carlos busca relevar a Chuchin, lo será por el PAN, Jesús es priista.

Ya que hablamos se Chuchin, es quizá poco conocido, los vínculos que esta ciudad tiene con inversores europeos, pero los hay, y es algo que en este momento hace mucha falta, en que un tirano oligarca, nos cierra las puertas, el mercado europeo esta en plenitud, y México, puede ser un excelente socio comercial. Por esas razones, el alcalde Chuchin, firmo un acuerdo de colaboración con la ciudad de Kristianstand, Suecia y la Asociación de Maquiladoras, para el desarrollo de nuevas inversiones y con ello mostrar las bondades para la inversión de la heroica Matamoros.

En eso deberían pensar muchas ciudades, que han dependido décadas, de la inversión de los Estados Unidos, Asia y Europa, están disponibles las exportaciones, es momento de abrir otras ventas, como lo dijo el alcalde de Matamoros, Jesús de la Garza.

Y ya regresando al tema de origen, se dice que causo molestia, en el líder congresal, la llegada y representación de Héctor Escobar, en la reunión, en el centro de convenciones mundo nuevo, donde se abordo la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, y donde el diputado, no fue subido al presídium, poco común, con la representatividad que ostenta en estos momentos en el estado.

Nadie esperaba la sombra de Carlos para el 2018, pero parecer ser, que ya no solo Kiko Elizondo, es su contrincante, también aparece el jovenazo secretario de educación, y si son claras la lecturas, con toda la venia del gobernador Cabeza de Vaca.

Los mismo ocurre en Reynosa, pero eso será mañana en otra columna, que también en la capital del empleo, el aire sopla fuerte.

De aquello y lo demás…

Y tiene razón, mi estimado amigo Lupe Díaz, al decir que el PRI en Tamaulipas, esta hecho garras, han sido liderazgos exógenos sus dirigentes, desde Ramiro Ramos, el octogenario Rafa Gonzalez, y la líder por prelación, Aida Zulema Flores Peña, entrevistamos en nuestro programa de radio al líder Omar Elizondo de Reynosa, y se dejo caer, en sus exigencias, y de lo que mas se quejan, es que las prerrogativas que la ley otorga se quedan en Victoria, y no llegan a ningún comité municipal, dejando algaréate la operatividad de los mismos.

Pero no solo eso pasa, el cambio en Tamaulipas es necesario, el panismo a comenzado la restructuración de sus cuadros locales, ya se forjan las primeras pujas de liderazgos locales, y en el PRI como costumbre de partido de estado, están esperando que alguien venga y les diga, y ese alguien se llama Enrique Ochoa Reza, líder nacional, que dicho sea de paso, ni delegado a mandado a Tamaulipas.

La historia no termina aquí, si no que parece que para el CEN del PRI, Tamaulipas, no existe, o no han llegado hasta los oídos del presidente los reclamos de cientos de tamaulipecos priistas, que urgen los cambios. Que el tiempo se agota, pero como de costumbre, el Edomex, es México, y ahí termina y comienza la patria, lo demás puede esperar.

chanorangel@live.com.mx