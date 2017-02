AL VUELO-Bad Men.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Reynosa

Published on febrero 06, 2017 with No Comments

Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (06/02/2017).- ¡Al fin! Después de arduas horas de trabajo el equipo de investigaciones especiales de ésta columna logró tener acceso a la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes Donald y Enrique.

En la grabación se escucha la voz de Donald hablando en un mal español y la de Enrique, hablando en un peor inglés, pero como ambos tienen casi el mismo coeficiente intelectual, se entendieron a las mil maravillas.

Aquí les presento la versión estenográfica del coloquio entre ambos mandatarios:

-¡Rinngggggg!¡Ringggggggg!

-Secretaria: ¿Aló?¿Sí, quién habla?

-Donald: Ser yo, Donald. Pasarme ousted con el president Henry Rockhill Grandchild, please.

-Secretaria: One moment… Señor Presidente, le habla el señor Donald por la línea tres.

-Enrique: ¡Míster president, jái!

-Donald: Ya que no poder vernos personalmente mí hablarte para decir que debes detener a los bad men que cruzan la frontera hacia mi país, si no, mí tener que decirles a los marins, a la Fuerza Delta y a Chuck Norris que ir a hacer el tuyo trabajou.

-Enrique: Nou, nou, of course que mí implementar news programs for combating the narcous que llevar drogas a tu contri.

-Donald: No, no. Tú entender mal. Yo querer que detengas sólo a los que nos venden la marihuana y el polvo más caros. Es que mí estar implementando una estrategia de apoyo a la economía familiar. Productos básicos como la leche, el pan, las hamburguers y la hierba tendrán precio controladou.

-Enrique: ¡Ahhh, mí entender! Mí ayudarte con ese asuntou, pero you prometer que no construir muro fronterizo.

-Donald: ¿Otra vez la burra al trigou, Henry? ¿No decirte yo que el muro se va a construir y que oustedes pagarlo? Eso ya está dichou.

-Enrique: O ray, o ray, pero de perdidou nos dejarás pasar a La Gaviota y a mí for choping en Las Vegas, o de perdis en McAllen.

-Donald: Bueno, estar bien, pero mí pendiente de que cumplir tu palabra de detener a los bad men antes que llegar a la frontera.

-Enrique: Este… perou es que nosotros tener presupuesto limitadou…

-Donald: Lo que pasar es que your army tener miedo de los narcous, pero el de nosotros no. Así que sí tú no poder detenerlos hacerlo nosotros mismos.

-Enrique: No ser miedo, ser precaución. Si tú ver los riflotes que traer los malosos, mientras nuestros soldiers apenas tienen unas metralletas “mini mí” que nosotros mandarles hacer aquí, en un taller que estar atrasito de Lous Pinos.

-Donald: Como sea. Mí no soltarles un peso más para combate al narco porque todo gastárselo en hacer programas y estudios. Ya saberlo: O entrarle duro contra los bad men o ir nosotros a tu país.

-Enrique: Mí dar las instrucciones al Secretario de Defensa para hacer un nuevo programa de combat a los malous. Tener noticias mías prontou. Tú saludarme a Micky Máus, a Mimí y a Tribilín, y a…

-Donald: ¡Click!

-Enrique: ¡Cortarme la llamada! Ahora entender al President de Australia.

(Nota de la redacción: Los personajes, el diálogo y las circunstancias son ficticias. Cualquier parecido con personajes, diálogos y circunstancias reales es mera coincidencia).