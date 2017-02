Tiempos de Guerra….

Written by AquiTam Noticias. Posted in Matamoros

***Hombres al borde de un ataque de….

Por: Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Matamoros, Tamaulipas (06/02/2017)._ No cabe duda, que el tiempo y sus vientos erosionan cualquier duda, el correr del reloj, y la desesperación deja sin aliento, hasta el mas calmado. Ya lo diría el emperador Julio Cesar “Siéntate a la orilla del rio, con suficiente calma y veras pasar, el cadáver de tu enemigo”. Porque la historia nos ha mostrado las debilidades del ser humano, y, sobre todo, de su egocentrismo.

El 5 de junio del 2016, Reynosa se convirtió en la joya de la corona, los votos de la ciudad más grande de Tamaulipas, eran fundamentales para un lado o para otro, los precandidatos locales jugaron sus cartas, y el alcalde en turno también. Pero ese no es el tema principal, la razón de la disputa se llama y se llamara “estructura del partido”. La que todos quieren controlar y que, en Reynosa, son un promedio de 14 mil almas.

Eso sin contar con la estructura electoral, que también se vio manchada con serios cuestionamientos de traición y de saqueo de apoyos en efectivo. Pero ese es otro análisis, que bien merece una columna completa.

Lo cierto es que la disputa por la estructura, se da desde la llegada de Víctor Garza a SEDESOL, a Heberardo González, nunca le mostraron, ¿quiénes eran?, ¿cuantos eran? y si tenía nombre y apellido, esos datos solo los manejaban, Víctor y su operador dentro del PRI local, Carlos Camacho. Los apoyos económicos, eran de la misma forma, nadie, ni el mismo presidente del partido sabían a donde iban a parar. Llegada la elección, la estructura electoral y de SEDESOL, como le llamaban, hicieron su agosto en junio, el cuestionamiento de la estructura electoral, es que en la mismísima casilla donde voto el candidato del PRI, no había representante del partido. Hecho que jamás se había visto en una elección, y más del 20% de las casillas, quedaron sin representatividad.

En lo social, a la hora de los apoyos, que por cierto se dieron de manera separa distrito por distrito, muchos apoyos quedaron en el maletín, porque no fueron a reclamarlo sus tenedores. Los rumores de traición salieron a relucir, pasada la elección, ¿porque quienes eran?, ¿cuantos eran?, ¿dónde estaban? Nadie lo sabía, solo Víctor Garza y Carlos Camacho. Pero eso no es todo, la danza de los millones nunca ceso, pero no llegaron a la estructura y sus promotores. Eso quedó demostrado, cuando el líder del PRI de Reynosa, tuvo que dar la cara y recibir a cientos de estos agraviados y decirles porque no les llego su prometido apoyo económico. Enojados y con la justa razón, de haber trabajado por nada. ¿Quién mintió, quien traiciono?

El colmo del cinismo, se dio entrando el 2017, cuando el ex secretario de Sedesol, Víctor Garza, se presenta al COMITÉ DEL PRI REYNOSA, a reclamar, ¿Por qué no fue incluido en la lista de invitados al convivio priista? Las palabras subieron de tono, y no se hicieron esperar los insultos del ex operador Social. El Zar de las zumberas, iba iracundo, pero fue parado en seco por Omar Elizondo, que le dio argumentos, para no ser invitado, 1.- la reunión es para puros priistas y tú no lo eres. 2.- ninguno de los grupos representativos, quiere tu presencia. 3.- después de la traición que esperabas.

Las serias acusaciones en contra del ex secretario son del dominio popular, millones desaparecieron y pocos más del 25% de la estructura era inexistente. Y de los 4 aspirantes a diputados por Reynosa, por separado o en conjunto, han dicho lo entregado de la elección. La alta traición, se dio y eso puso a los priistas encabronados, que piden seriamente correr a los traidores del partido.

Ahora la vienen los cambios dentro de los comités municipales del priismo en la entidad, y sin lugar a dudas las manzanas podridas se caerán del árbol, un árbol, que ya no aguanta más intrusos y oportunistas, que solo aparecen en temporadas de cosecha.

De Aquello y lo demás…

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, ha emprendido acciones a favor de los más desprotegidos, mediante brigadas médicas, a través de la

secretaria de Bienestar Social, y como principal objetivo, el cuidado de la salud y una buena nutrición.

En un acto, en la colonia Ayuntamiento 2000, el secretario de Desarrollo Social, por encargo de la alcaldesa, dio a conocer la se realizan estas brigadas, donde se consulta a la población en sus respetivos lugares de vivienda. Llevando beneficio, en consulta de hipertensión, medicina preventiva y facilidades para el alta en el seguro popular entre otras.

En otro orden en San Fernando, el alcalde Pepe Ríos, inauguro obras pro más de 5 millones de pesos, acompañado por el delegado de la SEDATU, Sergio Guajardo Maldonado. Las obras en las colonias Loma Alta, Bella Vista Norte y el Fracc. Las Fuentes. Vialidades y obras de beneficio social,

Por su parte el alcalde José Ríos Silva señalo, que, para impulsar el desarrollo y bienestar en el municipio, se realizaron sinergias con los ciudadanos además de promover constantemente lazos de amistad, coordinación y trabajo entre niveles de gobierno, que contribuyeron a la creación de manera directa de nuevas fuentes de empleo temporal.

Del mismo modo, aseguro el munícipe, que la colaboración de los 3 órdenes de gobierno, es indispensable, para darle a San Fernando, el empuje y el dinamismo que requiere.

