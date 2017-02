Desalojan Arbitrariamente a Locatarios de Tianguis Villa Esmeralda.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Municipios

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipasd.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (06/02/2017).- Locatarios del Tianguis nocturno Villa Esmeralda, de esta ciudad, denunciaron haber sido despojados de sus locales.

Desde el pasado mes de octubre inicio literalmente el Vía crucis para quienes buscan ganarse la vida a través de la venta de ropa, comida o productos originarios del Estado de Veracruz como quesos, hojas de plátano, pan y demás.

Sin embargo, la situación se acrecentó este fin de semana cuando en horas de la noche les despojaron de sus pertenencias y se las tiraron a la calle, al estar lloviendo, algunas cosas se perdieron.

Yesenia Issamar Ismael Castillo, una de principales afectadas narró cómo han acudido desde el momento de iniciado el conflicto con las autoridades municipales, de la Procuraduría de Justicia, las oficinas del Estado y nadie les ha dado respuesta al conflicto que iniciara quien se ostenta como líder y cuyo nombre es Cinthya Escobar Zapata.

La intención, es meter a nuevos locatarios, según reitera la afectada.

“Fuimos despojados de la manera más arbitraria, grosera que se puede haber visto por parte de una líder a la cual desconocemos por qué no sabemos quién la puso o porqué está aquí”.

No todos quieren hablar por las amenazas recalca la entrevistada, pero enfatizo que al igual que sus compañeros quieren su lugar de trabajo que con sacrificios estuvieran pagando, .-en su caso-. Desde hace un año mediante un traspaso.

“A la doctora Maki le dejamos un documento pero no nos ha respondido nada con respecto a todo esto, al gobernador estamos a punto de ir a verlo, pero no queremos brincar instancias, yo digo porque nos despojan de algo que es nuestro trabajo y desde hace 3 meses no he podido hacerlo”, cuestiona la afectada quien reconoce que es gracias a la ayuda de sus padres como ha salido adelante.

Viendo lo difícil que se ha puesto la situación para los 12 vendedores no les ha quedado otra alternativa que abordar al gobernador del Estado en su próxima visita a esta ciudad y enterarlo de los hechos en el tianguis en referencia.