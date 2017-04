Dan todo el Respaldo a Alberto Lara.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Reynosa

Published on abril 07, 2017 with No Comments

*** Afiliados a SIAMAR llevan a cabo asamblea extraordinaria en plaza pública.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (07/04/2017).- Alberto Lara Bazaldúa, defiende a capa y espada el Sindicato Autónomo de Plantas Maquiladoras (SIAMAR) y el cual asegura que lo que menos busca es que el sector entre en crisis.

Lo anterior, por los hechos recientes registrados durante al menos tres días y que provocaron paro total en la empresa maquiladora BARD ubicada en el parque Colonial.

“Nosotros no queremos ni buscamos que haya crisis, muy al contrario buscamos la paz y armonía interna, por eso cuanto antes sabemos que vamos a regresar de manera legal, para darle de nueva cuenta la confianza a directivos y empresas, así como a los miles de afiliados”.

Y recalcó Lara Bazaldúa, “los trabajadores no los dejan entrar a sus oficinas porque nos los conocen, las empresas han sido muy prudentes y nos apoyan de la mano, yo me solidarizo con la idea y quiero seguir trabajando y que la ciudad siga prosperando”.

Luego de haberse efectuado la asamblea General, en la Plaza Niños Héroes, en el centro de la ciudad, debido a que por toma de nota, el edificio está ocupado por Luis Díaz.

Habló Alberto Lara Bazaldúa, quien se sintió fortalecido por el apoyo recibido por los asistentes, mismos a quienes les aseguro que busca de nueva cuenta la toma de nota para que la posición que tanto él como sus delegados y colaboradores se les regrese por la vía legal.

“Esto que hicimos fue una verdadera asamblea, estos son los delegados, verdaderos trabajadores, nosotros tenemos que hacer que esto se convoque y en Ciudad Victoria se ratifique la toma de nota. Luis no es un trabajador, no pueden entregar una toma de nota a quien no trabaja en una empresa, están tomando una posición que no es la correcta, es terrible y triste cuando se aprueba una mentira y se toma como una verdad”, explicó.

“Luis ha engañado a todos, el edificio fue tomado e irrumpieron con violencia, secuestraron por horas al os compañeros y esto es de voluntad, esto es de la clase trabajadora y nos amparamos, queremos solo que se aplique la ley.

Enfatizó en que las autoridades confiaron en las pruebas que mostró su contrincante interno, sin embargo si pidió a las autoridades a no dejarse engañar, sobre todo a quienes son nuevos.

“Luis hizo una asamblea con 35 trabajadores, esto no es cosa del gobierno, el gobierno es nuevo y quiere hacer las cosas bien, ellos hicieron un acto de fe y le dan la toma de nota”.

Al final y antes de retirarse del lugar Alberto Lara fue despedido por los delegados quienes le demandaron que a la brevedad se vuelva al edificio gremial, porque a manera de rebeldía no se están pagando cuotas sindicales y los directivos de las empresas se niegan a recibir a quienes se ostentan como dirigentes de SIAMAR, encabezados por Luis Díaz Martínez.