El PAN Seguirá Trabajando, como Delegación: David Aguilar.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (19/04/2017).- -El Partido Acción Nacional Reynosa seguirá trabajando como delegación como al igual cuando fue comité, no hay alguna diferencia ni afectará el crecimiento como instituto político-, dijo ayer el ahora ex presidente del PAN, David Aguilar Meras.

La comisión permanente del comité directivo estatal del PAN así lo catalogo al encontrar inconsistencias en el padrón de Reynosa donde hace dos años hubo una afiliación de manera corporativa, es decir en forma masiva donde se “filtraron” militantes de otros partidos identificados como priístas, agrego.

-La denuncia del padrón la hice en su momento, es decir hace dos años por ello el decreto sobre pasar de comité a delegación, pero no pasada nada, seguimos trabajando, incluso me invitaron a participar como un directivo más con la presidenta, la diputada Sanjuanita Sánchez-, añadió David Aguilar.

El ex presidente comento que la toma de protesta será la próxima semana y seguir trabajando como antes de que fueran degradados a delegación, pero no pasa nada, no hay repercusión alguna, reitero el ahora ex presidente del PAN Reynosa.