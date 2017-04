Señor Presidente: No Pare…Siga…Siga…. ¡La Nación lo Demanda!

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Rio Bravo

Por: Abraham Mohamed mohacan@prodigy.net.mx

Rio Bravo, Tamaulipas (20/04/2017).- Nomás por no dejar, reproduzco enseguida el Candelero donde expuse desde finales de Noviembre del 2016 la situación que prevalecía en perjuicio del Presidente Peña Nieto, de su Partido el PRI, y por supuesto de México y de todos nosotros.

Ahí también apunté la insistencia de los mexicanos para que se diera la “orden superior” capaz de frenar la brutal ola de corrupción y de impunidad que todavía nos ahoga,

pensando que tal vez así, el Presidente pudiera o pueda recuperar -como quiere- la credibilidad y confianza que perdió.

Transcurrieron ¡más de cuatro meses! para que el gobierno peñista empezara a actuar con firmeza y eso fue porque la enorme nube negra de otra catastrófica tormenta electoral está encima (2017-2018).

Es evidente que hay fallas en el “primer círculo” que rodea al Presidente Peña Nieto y por eso las tardías y hasta equivocadas toma de decisiones que se han hecho, lo cual hay que seguir corrigiendo y por eso, haciéndome eco de la vox populi, le planteo lo siguiente:

SEÑOR PRESIDENTE: No solamente hay ex gobernadores ladrones, también hay funcionarios iguales o peores en varias empresas del Estado que han sido brutalmente saqueadas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que de ser prósperas, ahora están en bancarrota.

Los mexicanos quieren que los responsables de arruinarlas también sean encarcelados y obligados a regresar o decomisarles lo más que se pueda recuperar de lo robado.

¡La Nación lo demanda, señor Presidente!

¿Cleptocracia en México?

x…..Esa grave sospecha acabaría si se capturan a ex gobernadores ratas.

x…..Menos dichos y más hechos quieren los mexicanos

Por Abraham Mohamed mohacan@prodigy.net.mx

El Presidente Peña Nieto inicia su penúltimo Año de Gobierno –el quinto- bajo la demoníaca cúpula de la corrupción e impunidad que no se han combatido con eficacia. Por eso me atrevo a decir que debido a eso crece la versión de que en México prevalece la Cleptocracia, que significa “gobierno de ladrones”. Se dice que por lo mismo se solapan unos y otros.

Si realmente el señor Presidente quiere disipar tan infamante sospecha y recuperar la confianza y credibilidad de los mexicanos, tiene que exigir a las autoridades competentes la captura “a la voz de ¡ya!” de todos los ex gobernadores y ex funcionarios públicos –no importa de qué partido sean- que están acusados, con pruebas contundentes, de que cometieron diversos delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita o sea del narco, saqueo del erario público, etc. etc.

El mandatario repitió ayer 27 de noviembre ante el nuevo Consejo Político Nacional de su PRI lo que en mayo del 2016dijo ahí mismo en la sede partidista y que reproduzco textual: “no debemos ser omisos frente a casos que indignan; en el PRI no tenían cabida ni la tienen, ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”, pero lo cierto es que los mexicanos ya no quieren más dichos sino hechos, que quieren ver en la cárcel a más ratas y obligarlos a regresar lo más que se pueda de lo que saquearon de las arcas públicas y haciendo negocios chuecos aprovechando el poder que detentaban, como ya se hizo con Guillermo Padrés.

No me explico porque razón, el Presidente Peña Nieto ha permitido que este mal de la corrupción e impunidad haya avanzado tanto en perjuicio de su administración y de su imagen personal, a tal grado que 74% de los mexicanos desaprueba su función, según encuesta del periódico Reforma realizada en Agosto de éste año, si cuenta con la PGR que, si quieren, pueden atrapan a un delincuente en menos de 72 horas; también tiene al CISEN que opera lo más sofisticado en espionaje para ubicar a quien sea y lo que sea; está el servicio de inteligencia –también espionaje de la Sedena y de la Marina, y todavía más, también cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que pertenece al llamado Grupo Egmont donde participan 147 países que cruzan información sobre las transferencias de dinero que se requieran rastrear para aclarar su origen.

¿Y con todo y eso no pueden capturar a Javier Duarte a Tomás Yarrington y a Eugenio Hernández Flores?

¿Tampoco pueden reunir pruebas para formularle cargos a Roberto Borge, a César Duarte, a Humberto Moreira, a Egidio Torre Cantú, a Rodrigo Medina a Jorge Herrera Caldera, a Angel Aguirre y a… a…a…a…?…..¡por favor….! La neta que algo anda mal y en perjuicio del Presidente.

Si Peña Nieto pudiera o se atreviera a hacer la razzia, aunque diga que no está en el plan de actuar para recibir medallas, por supuesto que en automático lograría que los mexicanos volvieran a confiar y a creerle con lo cual obviamente también se beneficiaría el PRI, pues estarían en mejores condiciones de conseguir los votos perdidos para no sufrir otro descalabro electoral el 4 de Junio del 2017 al renovarse los poderes locales –incluidas las gubernaturas- en el Edomex, Nayarit y Coahuila y también en la elección de los 212 Ayuntamientos de Veracruz.

Sería catastrófico para el priismo que se repitiera otra bárbara derrota como la registrada en las pasadas elecciones en que la coalición PAN-PRD le ganó 9 de las 12 gubernaturas en disputa, cientos de Alcaldías y muchos Congresos locales.

No hay de otra: solo metiendo a la cárcel a los ratas y obligándolos a regresar lo robado, podrá el Presidente Peña Nieto con su PRI demostrarle a los mexicanos y al mundo que su gobierno no es una Cleptocracia y, por supuesto, al recuperar la confianza y credibilidad popular, con el voto mayoritario podrá triunfar en éstas próximas elecciones del 2017 y lo más grandioso, mantener la Presidencia de México.

Creo que el Presidente Peña Nieto aún está en tiempo de recomponer la situación, porque de no hacerlo, él pasaría al basurero de la historia y el PRI perdería la Presidencia de México en las elecciones federales del 2018 haciéndose añicos el proyecto de mantener el poder cuando menos hasta el 2040.

Reitero: Menos dichos y más hechos quieren los mexicanos del Presidente Peña Nieto y del PRI.

Adendum:

Le adelanto que en el siguiente Candelero publicaré ampliamente cómo le hace el gobierno de Estados Unidos para apropiarse de los recursos de origen ilícito que procedentes de otros países llegan a su sistema financiero y que no los reintegran aunque hayan sido robados de las arcas públicas.

Por lo pronto aquí reproduzco algo “sutil”, que sobre este tema dijo Eric Holder, cuando fungía como Secretario de Justicia de los Estados Unidos en noviembre del 2009 en el IV Foro Mundial, Doha, principio que se mantiene vigente:

“_ La única forma de lograr el objetivo de recuperar los fondos procedentes de la corrupción es formular una respuesta verdaderamente internacional y cooperativa. La recuperación de activos requiere dedicación y conocimientos por parte de Investigadores y Fiscales, tanto en el país víctima de los actos de corrupción como en aquellos países en los cuales se han ocultado los fondos producto de dichos actos”.

Así que con base en esa puntualización en la que fincan los gringos la llamada Kleptocracy Law, es inútil pensar que nos regresarán el “cash” multimillonario que depositaron en sus Bancos y el dominio de las propiedades que adquirieron allá los ratotas ex gobernadores y funcionarios mexicanos.

Queda claro que solo podrá recuperarse lo que está depositado en otros países con leyes diferentes a las norteamericanas o lo que invirtieron aquí en efectivo o en inmuebles.

Ah… pero siempre y cuando no los vayan a absolver declarándolos inocentes de los cargos que se le imputan.

Cómo la ve….en serio que como pueblo agraviado, estamos bien jodidos……

Pero con todo y eso….confiemos en que el Presidente Peña Nieto ya no permitirá que haya omisión para actuar contra los mega ratas para llegar al 1 de Diciembre en que inicia su Quinto Año de Gobierno de Democracia en construcción, no de arraigada Cleptocracia como empiezan a decir muchos.