AL VUELO-Consenso.

Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (21/04/2017).- Luego de mi vuelo vespertino por los límpidos cielos de Reynosa aterricé ayer, ahí, en la plaza principal Miguel Hidalgo, para estar presente en la Sesión de Cabildo número 23 que se llevó a cabo momentos más tarde en el segundo piso de la Presidencia Municipal.

Ya se había anticipado que había un consenso sobre dos de los temas sensibles, como son la compra de camiones para el servicio de recolección de basura y el arrendamiento de inmuebles.

Por los resultados que se obtuvieron, esta vez hubo una excelente labor de cabildeo, ya que todo se votó a favor, pero además, por unanimidad.

Sólo se dio una observación por parte de una regidora en cuanto a que se debe aprovechar el espacio que no se utiliza en el edificio donde actualmente se ubica la Oficina de Relaciones Exteriores, pero de ahí en fuera, la sesión estuvo tersa.

Lo decía yo en una colaboración anterior, que para llegar a acuerdos donde hay posiciones encontradas siempre es sano tomar decisiones salomónicas, y por esta ocasión parece que así fue.

Contaremos con 23 camiones de limpieza nuevecitos y otros 21 rentados, lo que nos da un total de 41 unidades para cubrir las casi 600 colonias de la ciudad y levantar cerca de 800 toneladas diarias de desechos sólidos.

Y no se reubicará la Oficina de Relaciones Exteriores, donde se tramita el pasaporte mexicano, sino que los usuarios seguirán yendo al mismo lugar, disfrutarán del rico aire acondicionado del interior y podrán deleitarse con el majestuoso mural llamado “Historia de Reynosa y sus contornos”, obra del afamado muralista tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin, recién restaurado.

Se considera que fue un hit de la alcaldesa Maki Ortiz el haber logrado acuerdos tan importantes.

Tras las “crisis de los misiles”, ahora se ve un panorama totalmente diferente.

Yo diría que por lo pronto ya se encontró el camino de la negociación y del entendimiento para que el Cabildo y la Presidencia Municipal caminen de la mano con el único y elevado fin de llevar beneficios beneficios a la colectividad.

¡Híjole, qué bonita me salió esa última frase! La enmarcaré y la pondré en una pared de mi pesebre para tenerla presente cuando mi Pegasita y yo tengamos alguna discordancia.

Lo que ayer se aprobó fueron los programas de Adquisiciones y Arrendamientos para el Ejercicio Fiscal 2017.

En el Programa de Adquisiciones, el Municipio ya podrá disponer del recurso que se tenía en reserva para la compra de la maquinaria e insumos siguientes:

-23 unidades de recolección de basura por 44 millones, 22 mil pesos.

-Materiales del área administrativa como documentos y artículos de papelería en general por 7 millones, 82,617 pesos.

-Alimentos y utensilios para eventos, 15 millones de pesos.

-Materiales y artículos de construcción y reparación, 189 millones, 94,657 pesos.

-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, 8 millones, 676,231 pesos.

-Combustibles, lubricantes y aditivos, 42 millones, 347,367 pesos.

-Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, 2 millones, 102,341 pesos.

-Materiales y suministros para seguridad, 3 millones, 554,353 pesos.

-Herramientas, refacciones y accesorios menores, 3 millones, 56,808 pesos.

-Servicios de reparación, mantenimiento y conservación, 42 millones, 690,911 pesos.

-Servicio de traslado terrestre y aéreo, 381,892 pesos.

-Servicios oficiales, gastos del orden social y cultural, 12 millones, 236,282 pesos.

-Mobiliario y equipo de administración, 701,095 pesos.

-Vehículos y equipo de transporte, 589,822 pesos.

-Maquinaria, otros equipos y herramienta, 492,945 pesos.

-Total de Adquisiciones: 381 millones, 990,019 pesos.

En cuanto a Arrendamientos de equipo de limpieza, maquinaria y bienes inmuebles:

-3 retroexcavadoras, 1 millón, 620 mil pesos.

-5 camiones de volteo de 14 metros cúbicos, 3 millones de pesos.

-Una grúa Titán de 14 toneladas, 1 millón, 440 mil pesos.

-Un camión de tres toneladas con equipo de pintura, 1 millón, 164 mil pesos.

-2 motoconformadoras, 2 millones, 160 mil pesos.

-2 camiones pipa para traslado de agua, 936 mil pesos.

-3 rodillos vibrocompactadores de 1.5 toneladas, 1 millón, 080 mil pesos.

-Un camión canasta de 15 metros de altura, 468 mil pesos.

-3 camiones canasta de 10 metros de altura, 1 millón, 872 mil pesos.

-Un camión pipa de agua con equipo de lavado a presión, 684 mil pesos.

Total en Arrendamientos: 14 millones, 424 mil pesos.

Bajo este nuevo panorama, podemos pensar que a partir de ahora empezaremos a ver una frenética actividad en las calles y una mayor cantidad de obras en casi todos los sectores de la comunidad.

Por cierto, ayer causó harta risa una bonita foto que subió mi amigo Mauricio Chalons a una red social donde se muestra a un peladito sobre un camión pipa regando una sección de camellón donde hay pasto sintético en lugar de pasto natural.

El comentario de Chalons que acompañó a la foto fue: “Alguien debería decirle que es pasto sintético”.

Pero después se supo que es algo que se hace de manera continua, es decir, que se aplica agua para quitar el polvo al césped artificial.

Terminamos con el refrán estilo Pegaso, cortesía de nuestro culto y refinado Presidente de la República, Henry Rockhill Grandchild: “¡No existe fruto alguno de la planta Capsicum que se ajuste a sus hoquedades!” (¡No hay chile que les embone!) En inglés: Is not a pepper fit in your ass.