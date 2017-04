Dan seguimiento a trabajos de COMAPA Reynosa: Nestor Gonzalez.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Rio Bravo , Señal Politica

Rio Bravo, Tamaulipas (24/04/2017).- Con un trabajo definido en torno a un proyecto para todos en Reynosa, se llevó a cabo una importante reunión de seguimiento en la sede de sala de juntas del organismo paramunicipal.

Dando inicio a esta reunión de trabajo El Ing. NESTOR GONZALEZ MEZA, Gerente general de la COMAPA como anfitrión de representantes de la COCEF (Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza) y en su representación su director de proyectos, Ing. Carlos Acevedo; Asi como representantes de la CONAGUA, CEAT y del área técnico-operativa y financiera de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Señaló el gerente general de COMAPA “las gestiones realizadas por la alcaldesa de la ciudad, Dra. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, ante instancias internacionales Como el Banco De desarrollo de América del Norte (Nadbank), fueron revisadas y aprobadas, lo que dá la certeza a los trabajos que certifican importantes proyectos del proyecto integral de saneamiento para la ciudad de Reynosa, mismos que han iniciado y que están en proceso para bien de las familias de Reynosa”

Teniendo de esta manera el respaldo de un gobierno preocupado por mejorar los servicios de agua y drenaje de la ciudad, se estará avanzando sin duda hacia un futuro mas seguro y con la transparencia que esperan los ciudadanos. En dicha reunión, señaló el representante de la COCEF, Ing. Carlos Acevedo que el proyecto que se encuentra impulsado mediante un proceso de priorización por parte del organismo que representa de acuerdo a los de mayor necesidad y por ello se definió apoyar sin duda en la ciudad de Reynosa. Por lo que se incluye la ampliación de la capacidad de tratamiento de agua residual se aumente a 1600 litros por segundo, siendo este un tema prioritario. Asi mismo en su exposición por parte del representante de la COCEF señala que el aportar dinero Estados Unidos en favor de Esta ciudad, también es un beneficio para ambos países. Y con ello seguir trabajando coordinadamente con la CONAGUA Y CEAT. Por su parte el gerente general de la COMAPA, Ing. Néstor González Meza, señaló que Ya contando con los recursos para la rehabilitación de la EBAR No. 1 (Estación de bombeo de aguas residuales) se hará con el apoyo internacional, asi como también la edificación de la EBAR 278 en la zona centro.

Reafirma el gerente general del organismo que el proceso constructivo de la EBAR no. 1 que data de hace 40 años su contrucción, será sustituída cuidando los sitios del terreno donde se encuentra, por lo que se pide a la ciudadanía comprender algunas anormalidades por la apertura de zanjas y acciones de la empresa constructora que realizará dichos trabajos, estos surgirán en el proceso de construcción que se llevará durante varios meses, siempre pensando en buscar el bienestar de un mejor servicio que otorga COMAPA a la población.

EN REYNOSA, el delegado regional de transporte público, FRANCISCO NAJERA, se encuentra llevando a cabo algunos recorridos dentro de la jurisdicción que le corresponde dentro de la supervisión que debe venir efectuando en lo largo y ancho de la frontera tamaulipeca dado el encargo público asignado. Su trabajo que tiene que estar desarrollando es importante para la misma seguridad de la ciudadanía y en todo momento su oficina la ha convertido en una sección en movimiento, pues las visitas que debe estar haciendo no solo a los municipios, sino a las diferentes rutas de transporte público le permiten conocer a fondo la situación que viven los usuarios del mismo…

DANIEL PEÑA TREVIÑO, ex alcalde, ex diputado local y directivo regional del sector electricista sindical durante años en Nuevo Laredo, quien ha vivido de este sistema político del sector obrero, piensa en ser el candidato del PRI a la presidencia municipal por el PRI al menos asi se percibe en los movimientos políticos que anda ensayando en Nuevo Laredo. Las cosas no le pintan muy positivo al momento, pues cuenta con el respaldo de algunos sectores de la ciudad pero no de su sector CTM, donde encuentra la primer barrera o muro político….

ALLA EN LA CAPITAL DEL ESTADO, sigue siendo una opción factible como viable aspirante a la dirección del PRI enTamaulipas el diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, que contando con el respaldo político se suma otro personaje del priismo ribereño como el dirigente local del PRI en Ciudad Mier, GUSTAVO RODRIGUEZ LOPEZ, quien ha manifestado que es una gran oportunidad para el PRIISMO contar con una dirigencia como la que representaría el mantense y diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien ha venido recibiendo el respaldo político de los diferentes actores politicos del PRI…

EN LA CAÑERA MANTE, Al inaugurar el LVIII torneo estatal charro “Arturo Cortez Gómez”, el alcalde mantense resaltó el prestigio nacional de este deporte que nos identifica en el ámbito internacional. Enmedio de un ambiente de fiesta y preservando raíces y tradiciones, el alcalde mantense JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA inauguró el LVIII torneo estatal de charrería denominado “Arturo Cortez Gómez” realizado en el lienzo charro “Don Jesús González Montemayor” de este municipio.

En esta ceremonia inaugural en donde estuvo acompañado por el presidente de la asociación estatal de charros ALEJANDRO SALAS y el presidente de la asociación anfitriona “JESUS Y PABLO GONZALEZ LEON, donde el alcalde resaltó el prestigio nacional de este deporte que nos identifica en el ámbito internacional e invitó a continuar con su práctica.

Luego de que González León presidente de la Asociación de charros Gonzalez Montemayor diera la bienvenida al alcalde, asociaciones de charros, escaramuzas, jueces y público en general, el presidente estatal charro Alejandro Salas agradeció al alcalde Leal Guerra el respaldo que da a la preservación de las tradiciones y raíces que nos identifican….

GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, diputado federal y dirigente estatal del partido movimiento ciudadano sigue trabajando desde la comisión de marina en el congreso de la unión sin descuidar cada trazo político de su partido naranja y el cual con la dirección de DANTE DELGADO RANNAURO están a la expectativa de lo que pueda surgir rumbo al 2018, su equipo de trabajo recorre el estado de Tamaulipas para reafirmar los liderazgos que tiene el partido Movimiento ciudadano y señalan que si bien hay diferentes opiniones al interior es como cualquier otro partido político, solo que en el exterior del PMC se trabaja en la permanente gestión social que tiene cada uno de los regidores y diputados con que cuenta su partido, en ello el lider tamaulipeco GUSTAVO CARDENAS refrenda el compromiso conla sociedad en general….

OIGA Y DENTRO DE LA lucha por la dirección del PRI municipal del municipio de Reynosa anote a GUSTAVO RICO DE SARO como uno de los mas firmes aspirantes a la dirigencia local, ex regidor,ex funcionario municipal y consejero político del PRI, quien tiene en sus manos la oportunidad como lo señala el reynosense de reactivar a su partido político en otra dirección, en otra vía que urge si quieren llegar al 2018 con la fortaleza que alguna vez tuvo el tricolor….

SI BIEN hay otros nombres dentro de la posibilidad de participar acitvamente como dirigente del PRI también hay damas que podrían surgir como posible fórmula política con el propio GUSTAVO RICO DE SARO… Después vendrían los relevos de los sectores y organizaciones del partido que también se hace necesario su reestructuración y donde hay mas nombres de personajes de la política local reynosense…

Allá en San Fernando, Sumando esfuerzos con el DIF municipal, la Cruz Roja Mexicana San Fernando hizo entrega de 100 cajas con material para diálisis peritoneal con la !nalidad de bene!ciar a personas que requieran de este recurso. Damas voluntarias de la benemérita ins’tución fueron las encargadas de hacer este donativo, el cual fue recibido por la Ing. ROSA ELIDA GARZA DE RIOS, presidenta del Sistema DIF San Fernando. La lic. CLAUDIA ALFARO NUÑEZ, Coordinadora de Damas Voluntarias de la benemérita

Institución expresó que esta donación consta de 100 kit completos para realizar el procedimiento de diálisis peritoneal, en el que se incluye solución al 1.5, 2.5 y 4.5 por ciento….

TAMBIEN le comentamos que Como parte del programa de otorgamiento de crédito para vivienda 2017, el Fondo de vivienda del ISSSTE en Tamaulipas asigno 494 créditos hipotecarios de vivienda a través de un monto superior a los 345 millones de pesos, informo el Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, Delegado del ISSSTE en Tamaulipas. Indico el funcionario federal que por instrucciones del Director General, Lic. JOSE REYES BAEZA TERRAZAS se autorizaron estos créditos hipotecarios en los primeros meses del año en apoyo de los trabajadores y trabajadoras al servicio del estado y sus familias. El delegado estatal, dijo que el Fondo de la vivienda del ISSSTE tiene diversas opciones de crédito pensadas en las necesidades de cada trabajador. Uno de ellos es el Crédito Tradicional que está diseñado para los trabajadores en activo de base, confianza y eventuales al servicio de entidades públicas del Estado y que aporten al FOVISSSTE….

