Nombran al Dr. Jorge Trujillo director de UATSCDH…

Written by AquiTam Noticias. Posted in Entre Lineas , Rio Bravo

Published on abril 25, 2017 with No Comments

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (25/04/2017).- EL PROXIMO SABADO 29, PARA LA CLASE POLITICA ESTADOUNIDENSE NO REPRESENTA UNA FECHA ORDINARIA, SINO AL CONTRARIO ES IMPORTANTE PORQUE EL VIERNES 29 ES EL ultimo día para que se apruebe el presupuesto federal del próximo año fiscal, pero los demócratas no están de acuerdo en hacerlo , por la imposición del Presidente Norteamericano Donald Trump de imponer que se construya el muro con la frontera de México y esto no lo aprueban, de no llegar a un acuerdo el gobierno de EE.UU se verá obligado a cerrar parcialmente su gobierno, además de que se cumple el sábado los primeros 100 días de su Gobierno.

LOS ANALISTAS POLITICOS CONSIDERAN QUE EL PROXIMO MIERCOLES EL PRESIDENTE DE EE.UU. DONALD TRUMP PUDIERA BUSCAR UNA SALIDA un plan de gastos corto plazo, que le daría oportunidad una semana más de negociaciones, una reforma tributaria que supuestamente indignaría a los senadores demócratas.

MIENTRAS QUE EN MEXICO EL DIRIGENTE DE MORENA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DECLARA Y ACLARA QUE EL VIDEO DEL ESCANDALO DE 500.000 pesos entregados a la candidata de Veracruz Eva Cadena fue orquestado para tratar de desprestigiarlos, argumentando irónicamente si eso estuviera sucediendo “ya estuviera millonaria”, nuevamente atacando que fue autoría de la mafia del poder.

EL DIPUTADO FEDERAL EDGAR MELHEM SALINAS ESTE LUNES SE ENTREVISTO CON EL ALCALDE RIOBRAVENSE JUAN DIEGO GUAJARDO PARA INFORMARLE OFICIALMENTE LOS recursos logrados dentro del programa federal “Fondo Fronterizo” para Rio Bravo un total de 8 millones 771,502 pesos que se habrán de ejercer en beneficio de su ciudad natal en diversas obras de pavimentación, drenaje, mejoramiento de acceso a colonias, etc., pero que además continuaran trabajando unidos para mejorar las condiciones de vida, principalmente de las clases más vulnerables, Juan Diego aclaro que se habrán de eficientizar y transparentar durante su aplicación.

LA MAÑANA DE ESTE LUNES LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ PUSO EN MARCHA LA COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, DONDE REALIZO LA APORTACION a nombre del Municipio de 100 mil pesos, exhortando a toda la población para apoyarla , su característica es que trabaja durante los 365 días del año, posteriormente realizo acciones de solicitar en cruceros las donaciones para la benemérita institución.

EL GOBIERNO DE MATAMOROS ESCUCHANDO DIARIAMENTE A LA POBLACION EN LAS COLONIAS POPULARES, ANUNCIA ACCIONES PARA BAJAR LA INCIDENCIA del delito de fuero común, esto con el plan piloto denominado policía de proximidad, esto con la anuencia y participación de las autoridades estatales.

EL ALCALDE JESUS “ CHUCHIN” DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE ANUNCIO ESTE LUNES QUE ARRANCARA CON 300 ELEMENTOS que realizaran rondines de vigilancia en las colonias y lugares donde existen las estadísticas con mas delitos cometidos, esto en coordinación con los agentes de Fuerza Tamaulipas, los robos domiciliarios son los que han ido en aumento en las últimas semanas.

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS CUENTA CON UN NUEVO DIRECTOR EN LA UATSCDH EL DR. JORGE MARTIN TRUJILLO BAUTISTA QUIEN RECIBIERA el nombramiento como encargado a manos del rector Enrique Etienne Perez del Rio, esto con las facultades del estatuto orgánico tras el acuerdo de la Asamblea extraordinaria, la formación académica y la experiencia docente del Dr. Jorge Trujillo garantizan un buen director, porque ha sido funcionario público con excelente carta de trabajo, pero además actividades académicas en España, México y Chicago.