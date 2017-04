¡¡¡Cambia sexo por jefatura!!!

Written by AquiTam Noticias. Posted in Ciudad Victoria , La columna de hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (25/04/2017).- Los regularmente bien enterados afirman que en uno de los pisos de la Torre Bicentenario, concretamente en las oficinas que alberga a la Secretaría de Bienestar Social, que encabeza el reynosense GERARDO PEÑA FLORES, se indaga en torno a presuntos malos manejos que se da a los apoyos destinados a destacados deportistas tamaulipecos.

Las investigaciones involucrarían a deshonestos dirigentes que a conveniencia personal manipulan los recursos que autoridades estatales y municipales aportan a las diversas organizaciones deportivas, incluso, se habla de auditorías, expedientes judiciales y encarcelamientos.

“Iiigeeen”, diría el gangoso, que las indagatorias mantienen en el ojo del huracán a victorenses que han hecho del deporte su modus vivendi y sin recato se embolsan partidas que el gobierno libera para solventar los gastos que genera la compra de material deportivo, uniformes, desplazamientos, hospedajes y alimentación de los atletas que son seleccionados en sus respectivas disciplinas y participan en eventos regionales, estatales, nacionales, panamericanos y mundiales.

La oficina de Bienestar Social maneja el caso en coordinación con el Instituto del Deporte en Tamaulipas, que comanda el jaibo CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, pero “para no entorpecer las investigaciones”, como suele decirse en el argot policiaco, démosle vuelta a la hoja no sin antes recomendar que quienes sientan pasos en la azotea desde ahora deben poner sus barbas a remojar.

En tema muy aparte, la alcaldesa reynosense MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ asistió a la ceremonia de la toma de protesta de JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, como lideresa del comité municipal del partido blanquiazul, celebrada este lunes y encabezada por el presidente y secretario General, respectivamente, del CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Obvio, el evento de los panuchos nada tiene que ver con la reunión nacional de legisladores locales, agendada para jueves y viernes, en el terruño campechano de RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, gobernante de extracción priísta y quien justo este martes cumplió 42 años de edad.

Así en panorama, los diputados tamaulipecos participaran en la Décima Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL que preside el neolaredense RAMIRO RAMOS SALINAS y que será inaugurada por el secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

Los legisladores de todas las fuerzas políticas de México abordarán los temas; la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción; la reforma en materia de justicia ciudadana, gobernabilidad ante la austeridad, y entre los conferencistas: el expresidente del IFE, LUIS CARLOS UGALDE RAMÍREZ, director general de la empresa Integralia Consultores, y la titular de la unidad de enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral, ÁNGELA QUIROGA QUIROGA.

Por supuesto, todo lo arriba escrito nada tiene que ver con el primer debate que organiza el IEEM, en el que los candidatos a la gubernatura del Estado de México se verán las caras para plantear sus respectivas propuestas, y abordando los temas; de seguridad impartición de justicia; el desarrollo social, y el combate a la corrupción.

El evento es esta noche, de moderador el periodista JAVIER SOLÓRZANO ZINSER y participantes: ALFREDO DEL MAZO MAZA, de la coalición PRI, PVEM, PANAL y PES; por el PAN, JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA; DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, del partido MORENA, y el perredista JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ, además: ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ, del PT, y la independiente MARÍA TERESA CASTELL DE ORO.

Pero mientras son peras o manzanas, elementos de Fuerza Tamaulipas capturaron en el poblado El Barretal del municipio de Padilla a diez civiles que viajaban en una camioneta, entre ellos una mujer, asegurándoles rifles de alto poder y chalecos antibalas.

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública, a cargo del Vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, informó que se trata de integrantes de un grupo delincuencial que opera en la región, pero resta saber si se les seguirá el proceso correspondiente o los dejarán en libertad, como ha sucedido en otros muchos casos.

Para no meternos en camisa de once varas, damos paso a la sección humorística y el chascarrillo que envió nuestra cara lectora maderense, OFELIA HERNÁNDEZ. Y que dice: – ¿A qué te dedicas? – ¡Soy traficante de órganos! – ¡Eres un maldito, no tienes corazón! – ¡¡¡No, ese me llega el jueves!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, será el sereno, pero en los últimos días han aparecido en redes sociales acosos sexuales que presuntamente se practica en oficinas gubernamentales, igual de servidores públicos casados que buscan echarse una canita al aire e influyentes funcionarios que a cambio ofrecen cargos de mayor relevancia.

La conversación integra apareció en Facebook.

El fulano: – Hola compañerita, ¿cómo estás? Hace días que no me saludas. Ella: – Hola, lo que pasa es que he andado con mucho trabajo, ¿qué onda? – Pues nada. Aquí en friega ya sabes. ¿Cuándo vas a querer salir conmigo? Ya no te hagas de rogar, guapa.

- Ay ya vas a empezar. Ya te dije que no salgo con casados. No quiero problemas. – Problemas de qué. Con quién, si será sordo. Ándale bonita, aunque solo sea una vez. Ya sabes, la verdad me gustas mucho. – Ya te dije que no. Así como están las cosas para que quieres que me meta en problemas en la oficina y con tu esposa.

– Tú no te preocupes por eso en la oficina, ya sabes que los jefes son mis amigos y por aquella ni cuenta se va a dar, aparte ya no vivimos juntos, Yo vivo en la casa de mis papás. – Eso nadie te lo cree. Ya neta no seas coqueto con las viejas que ya has salido como con tres del trabajo y yo no soy así.

Otra conversación. Entre dos empleadas: – ¿Qué onda, ya ni te dijo nada el sub de tu puesto? – No, oyes según que ya tiene la propuesta hecha, que ya está el papel solo que lo firme el secre. – Ay ya quiero que te den la jefatura. La cara de envidia de todos. Jajaja, valió la pena el acostón. – Jajaja, si pero que asco me da ese viejo, está todo viejo y aguado. Pero pues así están todos. El secretario ya ves tiene a la …

Quienes han subido las conversaciones al “feis” dejan ver como muchas de las veces se otorgan cargos relevantes a gentes sin escrúpulos, carentes de preparación, pero dispuestos a complacer sexualmente a sus superiores.

“Esperamos que el gobernador tome cartas en el asunto y no quede solo en un chisme, así como una real evaluación al personal de la secretaría para que el trabajo del gobernador no sea manchado por este tipo de mujeres.

El gobernador ha mencionado que quiere acabar con esos vicios, pero al parecer que en esta dependencia los vicios son hormonales”.

A propósito, en las mismas redes sociales daban por cierto que anoche se fugaron 18 menores de edad internos de la Granja de Güémez, pero la Secretaría Estatal de Seguridad Público desmentía la versión.

En otro orden de ideas, al menos hasta esta mañana, insistía el rumor en relación con la probable renuncia a su militancia partidista de treinta años del tres veces diputado local FELIPE GARZA NARVÁEZ.

El exdirigente del CDE del PRI y expresidente del Congreso Local mantenía la incógnita, pero la despejaría en una rueda de prensa a la que convocaba para mañana miércoles.

A su vez, el contralor gubernamental MARIO SORIA LANDEROS afirma que no haya indicios para comprobar las presuntas raterías que funcionarios de primer nivel y el mismo mandatario perpetraron en la pasada administración, versión que da pie a sospechar que son verdaderas las vanagloriadas del excoordinador de Comunicación Social, JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA, en cuanto a supuestas negociaciones de su jefe EGIDIO TORRE CANTÚ.

Nos pasamos al Congreso Estatal, donde este mediodía se llevaría a cabo la semanal sesión pública ordinaria y dirigida por el diputado JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, presidente de la mesa directiva por el mes de abril.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, hoy, a la secretaria General del Comité Municipal del PRI en Matamoros, LAURA GARZA DORADO de EDGAR ARIAS; al promotor deportivo MARCO JUVENTINO TAMEZ GARCÍA, y a la profesora victorense PATRICIA CUESTA ACOSTA.

Extensivos a ROGELIO RANGEL LÓPEZ, expresidente de la Barra de Abogados de Altamira; MARCELA HERRERA, educadora vallehermosense; al periodista y editor, respectivamente, LUIS ALEJANDRO ECHARTEA y ÓSCAR FARÍAS RODRÍGUEZ, y a la enfermera xicotenquense radicada en Matamoros, ELISA VÁZQUEZ, quienes igual celebran su onomástico, pero mañana miércoles.

Es hora del punto final, pero antes el picaresco chistorete que nos enviaron vía Whatsapp. Y que dice: Dos féminas jugaban golf, pero la pelota que una de ellas golpeó impactó al hombre que jugaban el hoyo anterior y quien de inmediato juntó ambas manos en la entrepierna y cayó al suelo rodando, gimiendo lastimosamente. Las mujeres fueron hasta donde estaba el hombre y una de ellas, sintiéndose culpable, dijo: – Por favor, déjeme ayudarlo, soy quiropráctica y sé cómo quitar el dolor si usted me lo permite. – No se preocupe estaré bien… el dolor se me pasará en unos minutos. Contestó el hombre que permanecía en posición fetal, tirado en el césped y con las manos en su entrepierna. Ella insistió hasta que finalmente él le permitió ayudarlo. Gentilmente le separó las manos y lo colocó boca arriba, le desabrochó la bragueta puso sus manos dentro de su pantalón y empezó a sobarle los testículos con delicadeza. – ¿Se siente mejor? – ¡¡¡Se siente a toda madre, pero el dedo me sigue doliendo un chingo!!! Juuuuar juar juar juar.

