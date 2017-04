El PRI en Tamaulipas no tiene guía, rumbo ni dirección; Felipe Garza Narváez.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Entre Lineas , Rio Bravo

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (27/04/2017).- PUBLICAMENTE FRENTE A LA ALCALDIA DE IXTAPALUCA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR TOCO EL TEMA DEL VIDEO ESCANDALO DE MORENA QUE LE COSTO LA CANDIDATURA a Eva Cadena, dijo que está dispuesto a declarar ante la Fepade y a la Cámara de Diputados porque la corrupción es un cáncer que está destruyendo a México.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR EN LUGAR DE AMEDENTRARSE REACCIONO ACUSANDO QUIERO QUE ME ACLAREN LO DE ODEBRECHT, los segundos pisos lo de OHL que les dieron 5 millones de dólares esas si son “mochadas” no los 500 mil pesos que me mando Yunes esos no alcanzan para nada, evidenciando al actual Gobierno Federal, al ex presidente Felipe Calderón concluyendo con “los vamos a enfrentar, no nos vamos a dejar de esta maleanteada”.

EL DIRIGENTE DE MORENA EN MEXICO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DURANTE LOPS SIGUIENTES 5 DIAS ESTARA EN EL ESTADO DE MEXICO, para apoyar a la candidata de Morena Delfina Gómez Álvarez, en dicho Estado “El Peje” cuenta con grandes simpatías políticas ciudadanas y su presencia es precisamente para aumentar el número de simpatizantes de MORENA en el centro del País.

EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ESTE DIA ASISTIO COMO INVITADO DE HONOR A LA CEREMONIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO en la Instalación del Consejo Nacional de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, allí se entrevisto con el titular de la Secretaria de Marina almirante Vidal Francisco Soberon para coordinar las acciones en materia de seguridad.

ESTE DIA FUE PRECISAMENTE EL DR. FELIPEZ GARZA NARVAEZ QUIEN LE PUSO EL DEDO A LA LLAGA DEL PRI-TAMAULIPAS, CITO A UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA CAPITAL DEL ESTADO en el local de la calle Juarez y 11 , ante los medios de comunicación expuso su postura de haber renunciado al tricolor después de 45 años de militancia y haber sido funcionario de primer y segundo nivel en Tamaulipas, pero también reconoció que hoy este instituto político está en el abandono ( refiriéndose al CEN ), No existe guía, ni dirección, ni rumbo… fueron las palabras textuales, pero más bien fueron dardos que pegaron hacia donde estaban dirigidos.

DEJO EN CLARO SU GRAN EXPERIENCIA POLITICA POR MAS DE 45 AÑOS EN EL PRI DE TAMAULIPAS,M QUE HOY DEJA, EL MENSAJE ES CLARO no se retira de la política, sino del Partido, prácticamente está dejando la puerta abierta a ofrecimientos de otros partidos políticos, aunque algunos aseguraban que podría haber recibido una oferta política de MORENA, lo cierto es que forma la lista de más de 71 priistas distinguidos que abandonan el barco en los peores tiempos políticos y de apoyo financiero.

SERA INTERESANTE LA RESPUESTA DE LA PRESIDENTA ESTATAL DEL PRI LIC. AIDA ZULEMA FLORES PEÑA EN CUANTO A LA PERCEPCION DEL EXPERIMENTADO POLITICO Felipe Garza Narvaez de que el PRI en Tamaulipas no tiene guía, ni dirección mucho menos rumbo.

PERO EN REYNOSA MAS DE 1,000 FAMILIAS ACOMPAÑARON Y SALUDARON A LA ALCALDESA MAKI ORTIZ PARTICIPANDO EN LA AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA en la colonia Riveras del Carmen donde anuncio la inversión en el cárcamo para este sector oriente para mejorar las condiciones de vida, pero además se brindo atención medica y diversos servicios para las familias más vulnerables de este sector.

PARA HACER CONCIENCIA ENTRE NIÑOS Y JOVENES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL PLANETA, EL GOBIERNO DE MATAMOROS QUE PRESIDE el alcalde Jesús de la Garza Diaz del Guante adquirió un Domo Móvil que será llevado a todas las Escuelas y áreas verdes donde podrán aprender muchas cosas y acciones para mejor el entorno en que vivimos y respetar lo que es bueno para el cuidado del planeta, esencialmente sembrar la semilla de la importancia de nuestro medio ambiente y entender que es el cambio climático y cómo podemos influir en ello, este Domo Planetario tiene una capacidad para 50 personas .