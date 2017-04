Gobernador exige a alcaldes de Tamaulipas cumplan y atiendan tema de inseguridad.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Municipios

Published on abril 28, 2017 with No Comments

***De lo contrario los va a evidenciar.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (28/04/2017).- El gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, aprovechó su estancia en esta ciudad, para llevar a cabo diversos actos y a la vez para exigir de manera enérgica a los alcaldes de 43 municipios que cumplan y atiendan el tema de seguridad.

“No quiero que se hagan victimas”.- les dijo de manera pública-. “porque de los contrario serán evidenciados”.

Fue al momento de inaugurar el parque de bienestar, en la colonia Jarachina norte, que el jefe del ejecutivo estatal, reitero de manera fuerte, la necesidad que los presidentes municipales también se involucren en el tema en mención.

Al hacerse acompañar de los diferentes Secretarios de su gobierno, como Seduma, Sebien y Educación, entre otros, dijo: “he sido claro de que quiero poner orden, es algo que estoy dejando en claro en todo el estado, sin embargo si mi tierra me necesita aquí voy a estar”.

Y subraya García Cabeza de Vaca.

“Esto es algo que no es de ahorita, lo he señalado, incluso en tribuna, lo dije que no hay sistema estratégico de seguridad que funcione si los tres órdenes de gobierno no trabajen en el mismo sentido, con la misma entereza, compromiso y con la misma voluntad política, es donde una vez más estoy exhortando a los gobiernos municipales, a que se sumen a este gran movimiento, a esta lucha por pacificar al estado de Tamaulipas y a cada una de sus ciudades”.

Enfático pidió que asuman los alcaldes su responsabilidad.

“Que cada quien asuma su responsabilidad, que no sigan dando permisos de alcoholes a personas de dudosa procedencia, que asuman su responsabilidad en el tema de tránsito local, porque los vehículos no traen placa, con taxis piratas y estoy exigiendo a los gobiernos municipales, que asuman su responsabilidad al ver gente en por las calles que los identifiquen que estén armadas, tienen el compromiso todos los alcaldes”.

Dijo que lo anterior nunca lo había negado, que incluso desde campaña, era un compromiso y si no era por ganas de hacerlo, atendieran el flagelo de la inseguridad porque la ley así lo obliga.

“No estoy engañando a nadie, lo dije en campaña lo dije cuando tome protesta y se los vuelvo a repetir, ¡asuman su responsabilidad!, si no tienen la capacidad para enfrentar el problema, tienen la obligación legal de hacer las denuncias correspondientes, yo asumo la responsabilidad que sigue después de ahí, pero tienen la responsabilidad de decirme lo que está pasando en cada rincón”.

Al final el gobernador panista mencionó que a él nadie le platicaría como está la situación, porque lo había vivido.

“A mí nadie me va a venir a platicar, yo fui presiente municipal y asumí mi responsabilidad y exijo exactamente lo mismo, yo lo estoy haciendo, no se vale que volteen para otro lado y cuando se les pida que actúen la tránsito no lo haga, que cuando se estén dando permisos de alcoholes a gente rara no los prohíban, que sigan permitiendo, también en el comercio informal, eso no lo acepto y mucho menos, que digan que hay problemas y se hagan las víctimas “.

“Que digan que hay problema, pero ¿Cuántas veces han hecho denuncias? O ¿han acudido a la autoridad?, que cada quien asuma su responsabilidad y si no lo hacen los voy a evidenciar, todo lo que sea ilegal lo denuncien, ya basta de simulaciones, no permitiremos más simulaciones en Tamaulipas”, dijo tajante.