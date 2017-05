Magnos festejos del día del niño y del trabajo en la entidad.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Rio Bravo , Señal Politica

***Restructuración del SNTISSSTE y Tamaulipas fortalecido.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (02/MAY/2017).- El secretario general del sindicato de la sección 33 del SNTISSSTE, DR. ALFONSO DE LEON PERALES, se llevó el triunfo inobjetable dado el liderazgo que tiene al frente de los trabajadores del ISSSTE, sin duda que el galeno reynosense, dos veces ex diputado local, es un elemento que tiene mucho que aportar en el próximo congreso nacional del gremio, mismo que será el dia 3 al 5 de mayo. Y donde Tamaulipas vá por el posicionamiento que se merece en el próximo comité ejecutivo nacionalPor cierto una situación que se dá en este evento congresional, es que el dirigente de la FSTSE, MARCO ANTONIO SILVA HERMOSILLO, no vá ni de cargamaletas al congreso en calidad de delegado, quien fuera uno de los iconos del sindicato del ISSSTE en Tamaulipas año con año y además actual Secretario de Educación Sindical en los Estados Zona Norte del CEN del SNTISSSTE, no resultó electo como delegado efectivo al congreso nacional donde se renovarán las diferentes posiciones, entre las que ostenta y cobra como tal en el CEN del SNTISSSTE, asi es de que sus dias de igual manera estarán contados al frente de la dirigencia de la FSTSE-TAMAULIPAS, pues si ni siquiera su gremio al que pertenece lo respalda, no hay sustento político sindical para seguir al frente de la dirigencia en mención…

RAUL GARCIA VIVIAN, fue el representante del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en el desfile conmemorativo del dia del trabajo en el municipio de Rio Bravo, sin duda que no le cayó al edil de la ciudad que siga teniendo la presencia suficiente el gobernador de Tamaulipas en la ciudad que preside, pues sea como sea es el mandatario estatal y no lo podrá ignorar por mas que lo desee.

En fin le comentaré que fue bien recibido por la dirigencia de la CTM a cargo de DAVID DELGADO GIL donde lideres sindicales como PEDRO CHAVEZ, MARGARITA GARCIA, PEDRO GARZA entre otros, recibieron al ING. RAUL GARCIA VIVIAN en representación del gobernador de Tamaulipas que dejó en claro y sin protagonismos que Rio Bravo tiene el apoyo del gobernador tamaulipeco y por conducto de las diferentes dependencias estatales se está trabajando en un mejor desarrollo. Siendo en punto de las 9 y media de la mañana en que fue invitado a formar parte de la línea principal del sector obrero y autoridades que desfilaron por la Avenida Madero como es emblemático en este tipo de eventos. Al conlcuír el evento, el ing. GARCIA VIVIAN dijo estar trabajando coordinadamente con las instancias estatales para dar un mejor desarrollo y servicios a la familia riobravense…

POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA, le comentamos que uno de los fuertes prospectos a la presidencia del comité local del PRI es GUSTAVO RICO DE SARO, junto con JAIME ALBERTO ARREDONDO LUCIO y DULCE NAVA, los tres son militantes del PRI de varios años y en funciones políticas durante mucho tiempo que vienen desempeñando, con estructura que han generado a lo largo de varios procesos electorales, sin duda que para lograr un partido que pueda resurgir, deberán unir esfuerzos queden como queden al frente del partido. Ahora bien si hay elecciones, las cosas cambian definitivamente para todos y para los que no se han mencionado también..

EN LA CAÑERA MANTE, que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA no cabe duda que su reelección está asegurada como alcalde de la ciudad, pues en un evento mas de su administración, Desde su llegada al recinto ferial con entrada gratuita, los niños mantenses se divirtieron al máximo con la función de lucha libre que coordinó Jóvenes por México.

El presidente municipal acompañado de la presidenta del DIF El Mante JUANITA LARA DE LEAL, de la síndica NORMA BENAVIDES, y de los regidores MARCO CASTILLO Y ADRIANA AVALOS compartió de las emociones y alegrías de los niños y niñas.

La fiesta infantil se prolongó con cuatro horas de juegos mecánicos gratis, además de dulces, jugos, frituras, paletas y rifas de muchas bicicletas cuya entrega estuvo a cargo del alcalde Leal Guerra, además de la Lotería del DIF Mante que entrego regalos y bicicletas.

Para cerrar con éxito este tercer día de la Feria 2017 y el festejo a la niñez mantense, en el teatro del pueblo la Secundaria Juan Camacho Cervantes ofreció colorido y amena programación de baile típico, mix de baile moderno, grupo de animación y finalmente el show del dúo regio Ratón y Eddy.

TAMBIEN en un evento mas Con los honores a nuestros símbolos patrios en la plaza principal, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra encabezó la celebración del día del trabajo conmemorando el CXXXI aniversario de su promulgación en nuestro país y otras partes del mundo.

Fue la séptima regidora comisionada en turismo Ing SHEYÑA PALACIOS JUAREZ quien dio una reseña de la lucha incansable de los trabajadores la cuál inició en 1886 en Chicago y replicó con los mártires de Río Blanco y Cananea por la búsqueda de derechos y garantías que respaldaron a la clase obrera.

Palacios Juárez externo el reclamo que los trabajadores han reiterado procurando que la riqueza sea distribuida con equidad, buscando salarios más justos, así como jornadas más adecuadas.

La regidora comisionada en turismo elevo la voz para remarcar que este día no significa una fiesta sino una fuente crítica para seguir luchando por la dignificación de la jornada laboral.

ESTUVIERON EN el evento, secretarios generales pertenecientes a la CTM, y el licenciado PEDRO GUERRERO diputado del séptimo distrito masónico.

En ciudad Mier, su alcalde ROBERTO GONZALEZ HINOJOSA, entregó regalos a los niños, acompañado por diversos funcionarios públicos en el salón de actos del municipio donde con comida, SONIA OLIVO DE GONZALEZ, presidenta del sistema dif municipal también resaltó que nunca dejen de ser niño, pues les deseo lo mejor en nombre de las autoridades locales. Asi como el alcalde de la ciudad agradeció a los padres de familia por acompañar a sus hijos en su dia del niño, reiterando el compromiso de trabajar por ciudad Mier en obras y servicios para todos….

LO MISMO SUCEDIO EN MIGUEL ALEMAN, donde la alcaldesa ROSY ICELA CORRO ACOSTA, agradeció a todo el equipo de trabajo para realizar el festejo en favor del dia del niño y asi mismo hizo un amplio reconocimiento al trabajo de los integrantes del sistema dif municipal quienes fueron los responsables de la organización del evento, sin descuidar otras acciones que se vienen desarrollando en el municipio, la alcaldesa ROSY CORRO detalló que se realizan amplias gestiones para mejoramiento de las diferentes colonias y sectores de la ciudad fronteriza y con el apoyo del gobernador del estado, GARCIA CABEZA DE VACA se demostrará que se gobierna para toda la familia tamaulipeca….

POR CIERTO LUIS DIAZ, dirigente del SIAMAR en Reynosa por la toma de nota que presentó el en compañía de algunos obreros y la que hizo la secretaria del trabajo, fue denunciado por un grupo de abogados desde ha algunas semanas por agresión a un abogado, a la llegada de una de las empresas maquiladoras, por lo que podría ser sentado en el baquillo de los acusados por la autoridad judicial de ser promovida dicha denuncia de abogados que hicieron eco en la agesión a uno de sus compañeros…

EN NUEVO LAREDO, presentó su renuncia como director de comunicación social del municipio MARCO MARTINEZ y lo sustituye en el puesto SAMUEL MARTINEZ LOZANO, quien asumió la encomienda de inmediato para dar seguimiento a los trabajos de la importante área del ayuntamiento que preside ENRIQUE RIVAS CUELLAR, nuestra felicitación al nuevo director de comunicación social…

Allá en la capital del estado, se tuvieron Presentaciones infantiles, musicales y de danza en 3 escenarios, exhibición de lucha libre, juegos, dinámicas recreativas para las familias forman parte de las actividades que se llevaron a cabo este domingo a disposición de todos en #Libre17 con motivo del Día del Niño a celebrarse por el Gobierno Municipal de ÓSCAR ALMARAZ. Bazar con más de 150 emprendedores, área gastronómica, presentación de equipos y elementos de fuerzas de seguridad, feria cultural entre otros, es en lo que se convirtió el tradicional paseo dominical…..

PEDRO ZALETA ALONSO, ex secretario de ayuntamiento de la administración pasada en Altamira, ex candidato a presidente municipal entre otras cosas, no hay que perderlo de vista, pues tiene en su haber político, primero el pertenecer al PRI como instituto político y en segundo retomar nuevas oportunidades este partido si quiere reinventarse, pues los actores políticos ahi no garantizan mucho que digamos…

EN MATAMOROS, les dijo el alcalde JESUS DE LA GARZA a los trabajadores que son el motor que mueve a la heroíca Matamoros, la calidad de su mano de obra y su dedicación han hecho de nuestra ciudad, una opción para la industria y las nuevas inversiones que están por venir, en su mensaje con motivo de conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Y Al asistir como invitado a la parada obrera, que año con año, conmemoran los trabajadores cetemistas, que encabeza JUAN VILLAFUERTE MORALES…

Y en San Fernando, Con un lleno total que superó las expectativas al recibir a más de mil niños asistentes en el Centro de Convenciones, el Sistema DIF Municipal encabezado por su presidenta la Ing. ROSA GARZA DE RIOS y en coordinación con el Gobierno municipal que preside el alcalde C.P. JOSE RIOS SILVA, festejaron a los reyes del hogar. Fue a partir de las 4:00 de la tarde cuando las familias sanfernandenses comenzaron a ingresar a dichas instalaciones ubicadas en la avenida segundo centenario, otorgándole a cada niño su boleto canjeables para palomitas, dulces, jugos, bolis, regalos y la oportunidad de disfrutar de una película entre muchas cosas más. Por su parte el Presidente Municipal C.P. JOSE RIOS SILVA y la Presidenta del DIF la Ing. ROSA E. GARZA DE RIOS y su equipo de colaboradores, realizó un recorrido por los diferentes stands donde convivió con todos los pequeños, esto es parte de la participación social…

ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ. Coordinador de recursos financieros dentro del ISSSTE en Rio Bravo, ex dirigente del Partido encuentro social, se le consiguió una chamba federal para mantenerse en el ritmo que estaba anteriormente, pero fijese que luego de inmediato que arribo al cargo, quiso poner sus órdenes en el tablero y que lo calman los mismos trabajadores, quienes en todo momento han llevado en forma cordial las cosas, por lo que no fue bien visto el arribo del nuevo funcionario hace ya algunos meses despues de no alcanzar la diputación plurinominal por el PES, por la que apoyo con fuerte cantidad la pasada campaña electoral de este partido…

EN NUEVO LEON, la salida de FERNANDO ELIZONDO como coordinador ejecutivo del gabinete del gobernador, JAIME RODRIGUEZ CALDERON, es un golpe duro al trabajo político que ha realizado el gobernador independiente, con eso difícil es la situación que se viene presentando en el gobierno estatal pues el proyecto nacional que tiene rumbo a los pinos no es viable en este momento, pues no se han consolidado las posibilidades que esperaban muchos seguidores del independismo político…

RAYMUNDO HERRERA GARDUÑO, coordinador de Fondo Tamaulipas en Reynosa y zona ribereña, no hay que perderlo de vista, pues viene seguramente dando mucho de que hablar en breve dentro de los próximos dias para poner a trabajar el fondo Tamaulipas, organismo del gobierno estatal y que hace algunos dias le entregaron nombramiento para desempeñar el papel al frente del organismo con la honestidad que se requiere. Pues la transparencia con el actual gobierno del estado a cargo de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, seguramente que se viene desarrollando un sistema en lo que se transparente todo… Y este 2 de mayo felicidades al periodista MAURICIO FERNANDEZ, asi como a VICTORIA ALVARADO y JULIAN LOMAS SAENZ por su cumpleaños…Y NOS VEREMOS