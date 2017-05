¡¡¡“No salgan”; Irving Barrios!!!

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (04/MAY/2017).- El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, obvio, no descubrió el hilo negro, pero admite que en la lucha contra la delincuencia organizada de nada sirve neutralizar objetivos relevantes o prioritarios, si no se combate a toda la estructura y el financiamiento que ha permitido el crecimiento de los grupos criminales.

El mandatario de los ”vientos del cambio” participó en la quincuagésima segunda reunión ordinaria de la CONAGO, celebrada ayer en Jojutla, Morelos, donde se comprometió a atacar las fuentes ilegales de financiamiento de los grupos criminales en Tamaulipas.

En presencia del Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA y VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ, de la SEDENA y SEMAR, respectivamente, GARCÍA CABEZA DE VACA pidió trabajar en una estrategia específica junto con la federación para combatir la delincuencia y sus fuentes de ingreso, como es el contrabando, robo de luz, extorsión, secuestros, trata de personas y migrantes, casinos y el hurto de combustible.

Ayer mismo, pero en la noche, el Ejecutivo estatal encabezó una reunión extraordinaria del grupo de Coordinación Tamaulipas, en la sede de la VIII Zona Militar de Reynosa, de paso realizó recorridos diversos y visitó las oficinas de la Policía Estatal, federal y de la Procuraduría General de la República.

Y mientras el tamaulipeco exponía su teoría y pedía apoyo a la Conferencia Nacional de Gobernadores, Reynosa era zona de guerra, con encarnizados enfrentamientos entre grupos antagónicos que se disputan la plaza y “topones” con fuerzas federales, que según las redes sociales hasta ahora habrían dejado saldo de unos noventa muertos, aunque el vocero de Seguridad estatal, LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ, contabiliza solo cinco.

Cambiemos a otras cosas, de otra manera nos veríamos tentados a escribir que la capital tamaulipeca no canta mal las rancheras y anoche, en el campo de fútbol rápido que se ubica a la altura de la calle Matamoros y Libramiento Emilio Portes Gil, fue ejecutado un joven, con tres tiros en la cabeza y en presencia de su novia que lo veía jugar. Una hora más tarde, las redes sociales reportaron, también a balazos, doble asesinato en el interior de un domicilio particular de la colonia Unidad Modelo.

Para no meternos en camisa de once varas, el gobierno finalmente pagó las compensaciones de abril a la sufrida burocracia, aunque no faltó quien murmurara que la tardanza de una semana fue producto de un posible “jineteo”, práctica muy común en los tiempos de JORGE SILVESTRE ÁBREGO ADAME, como jefe de Finanzas en el gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ.

A “propo”, contradiciendo las afirmaciones del excoordinador de Comunicación Social del Estado, JOSÉ GUILLERMO “El Violín” MARTÍNEZ GARCÍA, respecto a negociación de un “borrón y cuenta nueva”, el auditor superior del estado, JORGE ESPINO ASCANIO, declara que revisan las cuentas públicas del exgobernante priísta.

Para taparle el ojo al macho o vaya Usted a saber, pero el sucesor de MIGUEL ÁNGEL SALMAN ÁLVAREZ afirma que por ahora analizan las cuentas públicas del ejercicio fiscal del último año de TORRE CANTÚ, y que entre las patas de los caballos se llevan las cuentas de los cuarenta y tres ayuntamientos del estado.

En otro rollo, los bien enterados creen que la decisión ya está tomada y que la dirigencia nacional dio línea a favor del victorense LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, para la sucesión de AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, en el CDE del PRI, apadrinado políticamente por el diputado federal LUIS ALEJANDRO GUEVARA COBOS y coordinador de su campaña el exlíder estatal del Movimiento Ciudadano, HERIBERTO RUIZ TIJERINA.

Pasando a otras cosas, el rector de nuestra máxima casa de estudios, ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, regresó del exsólido, concretamente de Ciudad Madero, tras su encuentro con el presidente municipal JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO.

El rector de la UAT y el alcalde panista firmaron un convenio marco de colaboración, en el que se destaca la participación de los universitarios en programas de apoyo a la educación y formación integral de alumnos de nivel básico.

El evento se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva del Centro Universitario, acompañando al rector; GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS y VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA, secretario, respectivamente, de Finanzas y Administración, y el coordinador ejecutivo del CU zona Sur, EDUARDO ARVIZU SÁNCHEZ; y por el bando municipal; la presidenta del Sistema DIF, ÁNGELICA DE LA TORRE de ZORRILLA; JUAN TORRES SÁENZ, secretario del Ayuntamiento, y la síndico primero, NORA MARÍA CUÉLLAR DEL ÁNGEL.

Entramos a la sección humorística y el chascarrillo que envió nuestro amigo Viko GARZA HINOJOSA. Y que dice: Pepito se compró un Rolex, pero ese mismo día agarra fenomenal parranda y a la mañana siguiente se da cuenta que se lo robaron.

– Ese fue el malparido taxista que me trajo, pensó justo al momento que lo ve pasar. Le marca el alto y se da cuenta que lo llevaba puesto. Y le dice: – Oiga primo… yo tengo un reloj igualito a ese, ¿cuánto le costó? – ¡Nada!, fíjate que anoche se subió un jotito borracho y me dijo que me lo regalaba si me lo “encho”&zaba”. Y Pepito: – Mmm… se parece un poquito, pero no,…¡¡¡el mío es de correíta negra!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el abogado GUILLERMO GUTIERREZ RIESTRA, representante del Colectivo de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas de Tamaulipas, e integrantes de la agrupación, irrumpieron la sesión pública ordinaria que este miércoles se desarrolló en el Congreso Local.

Instalados en la zona de galería del recinto legislativo, los inconformes insistían en echar abajo la Ley de Víctimas recién aprobada y que se les tome en cuenta para construir una nueva, además lanzaron consignas, exigiendo justicia y la presentación de sus seres queridos, vivos.

En su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, GUTIÉRREZ RIESTRA dejó en claro que el Congreso es un espacio de los tamaulipecos, “y lo estamos aprovechando para dar a conocer nuestra lucha, porque aprobaron una ley sin consultarnos y para nosotros es un retraso cuando ya se había ganado en la lucha nacional el tomar en cuenta a los familiares”.

Explicó que en otras entidades la ley establece que el comisionado es a propuesta de los colectivos y aprobados por el Congreso, al contrario de Tamaulipas que el comisionado es a propuesta de gobierno y aprobado por el gobernador

Y como se esperaba, durante el desarrollo de la sesión legislativa y una vez aprobado por unanimidad el dictamen presentado por la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, la mesa directiva que encabeza MARÍA DEL CARMEN TUÑON COSSÍO, tomó protesta a ÓSCAR CANTÚ SALINAS, como magistrado del STJE de Tamaulipas y ocupando la vacante del matamorense MANUEL CEBALLOS JIMENEZ.

Volviendo con la crítica situación que viven los reynosenses, el procurador de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA, descarta un posible “toque de queda”, pero recomienda a la sociedad que no salga de noche y se exponga a los peligros de la delincuencia, la que desde cualquier punto de vista ha rebasado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El espacio se agota, pero queda añadir que luego de haberse desempeñado exitosamente al frente de la gerencia de la empresa Multimedios Televisión de Matamoros, HÉCTOR LÓPEZ SALDÍVAR participa en la entrega recepción en la filial de esta capital, donde el lunes recibirá el nombramiento que lo acredita como gerente general.

En el tema socialero, felicitamos por su onomástico, mañana, a GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, titular de la SEDUMA; al jefe de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Victoria, JOSÉ MANUEL FLORES MONTEMAYOR; CARLOS EDUARDO GUTIÉRREZ ESCALANTE, director administrativo del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, y a ROBERTO BORREGO BORREGO, secretario particular del coordinador General Jurídico del Estado.

Extensivas para HÉCTOR MANUEL CASTILLO ARELLANO, exjefe de la Oficina Fiscal en Altamira: a los periodistas, ARNOLDO GARCÍA CÁZARES y RICARDO FLORES ÁLVAREZ; IGNACIO “Nacho” GUERRERO DORIA, coordinador de Grupos Religiosos en la campaña del excandidato del PRI a la gubernatura; GAMALIEL REYNA CEPEDA, marido de la alcaldesa de Hidalgo, y a la cónyuge del expresidente del STJE, ANA MARÍA HINOJOSA SÁMANO de DE LA GARZA TAMEZ.

Igual serán cumpleañeros, pero el sábado, y aquí felicitamos al diputado local y líder de la Sección 36 de PEMEX, MOISÉS GERARDO BALDERAS CASTILLO; al alcalde de Burgos, ALEJANDRO MOYA GARZA; CARLOS EDUARDO REYES RODRÍGUEZ, esposo de la diputada local por el Distrito XIII; a la jefa del Departamento de Adopciones del Sistema DIF Tamaulipas, CLAUDIA LETICIA RÍOS CÁRDENAS, y al reportero de TV Azteca, JESÚS RODRÍGUEZ.

Ya encarrilados y tomando en cuenta que se aproxima un nuevo “puente”, felicitamos también a cumpleañeros del domingo; nuestro compadre, el licenciado MIGUEL ÁNGEL GUILLÉN LARA; FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ DE LA FUENTE, abogado y diputado federal por la LII Legislatura; JAIME OSANTE BÁRCENAS, periodista jaibo; SERGIO ALFONSO SIERRA HURTADO, secretario del Ayuntamiento de Río Bravo; a su paisano, el secretario general del Comité Municipal del PRI, PATRICIO HINOJOSA SOTO, y a la vallehermosense, BRISA MANCHA MEDINA.

Es hora del punto final, pero antes el chistorete que envió nuestro compadre HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: Un encuestador toca a la puerta de una casa y le abre una señora. – Buenos días señora, estamos haciendo una encuesta para averiguar cuáles son los usos que la gente le da a la vaselina en el hogar.

– ¿Señora, le molestaría que le haga unas preguntas? – No, para nada. No me molesta, dígame. – ¿Usted usa vaselina en el hogar? – Si, si la uso. – ¿Me podría decir para que la usa? – Bueno, la usamos cada vez que mi marido y yo vamos a tener sexo.

– Caramba, señora la felicito por ser tan honesta, la gente por lo general nunca dice la verdad de para que usan la vaselina, pero ya que usted es tan honesta. ¿Le molestaría indicarme exactamente como la usa, cuando usted y su esposo tienen sexo. – Si, si le puedo decir. Cada vez que mi marido y yo vamos a tener sexo untamos bastante vaselina en la perilla de la puerta…¡¡¡para que los niños no puedan abrirla!!! Juuuuar juar juar juar.

