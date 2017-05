“Nadie dijo que esto era fácil”: Gobernador.

***Cabeza de Vaca da la cara a la ciudadanía de Reynosa.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (04/MAY/2017).- Francisco García Cabeza de Vaca esta en Reynosa desde este miércoles, para afrontar.- según lo expresa-. la situación que prevalece hasta este momento por el clima de inseguridad.

Tras realizar algunas actividades en el Hospital Materno Infantil, se pronunció, junto a su equipo a seguir trabajando, demandando también la aportación del gobierno federal.

Pero también ahondo en el tema y pidió a quien no quiera hacerlo, a que se haga a un lado “que no estorbe el que no quiera la paz”, enfatizó.

Luego de haber encabezado la reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad Estatal, en Reynosa, el jefe del ejecutivo se apersonó en al menos tres actividades, en las cuales se hizo acompañar por la primera trabajadora social y diversos secretarios.

En conferencia de prensa señaló “Miren, en este Gobierno, en los tiempos de todos, aquí cabemos todos, todo el que quiera sumarse, a llevar a cabo las acciones necesarias para pacificar a Tamaulipas, bienvenido”, dijo.

Pero también alzo la voz al señalar “el que no quiera participar, que no estorbe, que se haga a un lado, así de claro, así de sencillo”.

Explico algunas de las acciones que se vienen poniendo en marcha para atender el tema más sonado en esta ciudad, la seguridad. “Se llevan a cabo muchas acciones, desde empezar a parar a todos los vehículos que no tienen placas, desde esos mil quinientos taxis que son utilizados para otros fines, hacer las denuncias correspondientes, no dar permiso a los casinos ni la introducción de armamento, el cual es un tema del que nadie habla.

Añadió el gobernador que si bien el robo de combustible y algunos otros delitos son del ámbito federal, por lo que demandó públicamente a que también se responsabilicen en atenderlos y no dejen solo al estado.

Sobre la reunión que hace días sostuvo en la Ciudad de México con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador dijo que el funcionario tiene el interés de sesionar con el Gabinete de Seguridad Nacional en Tamaulipas.

Posteriormente con su comitiva el gobernador panista se dirigió al Fraccionamiento Villa Florida, sede de diversos hechos de sangre, y desde ahí nuevamente se comprometió a no bajar la guardia, pero señaló “nadie dijo que esto era fácil”.