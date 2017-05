Concesionarios del transporte piden paciencia.

***Situaciones de riesgo los obliga a no salir de noche.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (05/MAY/2017).- Como medida de prevención, los concesionarios del transporte público han decidido no prestar el servicio en horas de la noche.

Anselmo Almaraz Salazar, regidor y concesionario del transporte público en Reynosa, anunció que para no poner en riesgo a los choferes y para no entorpecer las labores de las autoridades se ha tomado la determinación de que después de las 8 de la noche los microbuses no salgan a dar el servicio.

En ese sentido dijo que se los microbuseros no saldrán este fin de semana hasta las 9, pero de haber alguna situación que los ponga en riesgo seguirán saliendo hasta las 8 de la noche, como lo han estado haciendo.

También negó que en algún momento se esté abusando de la crítica situación y se estén aplicando tarifas más altas.

“Las tarifas ya las conocen todos y no se está aprovechando de esta situación”, explica.

Al final el entrevistado exhortó a seguir al pendiente de las redes sociales para que estén enterados de primera mano de rutas y de algún cambio que se llegue a dar, sobre todo aquellas más lejanas o de mayor riesgo.