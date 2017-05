Busca gobierno federal inversión extranjera en Colombia.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (07/05/2017).- Durante un viaje que realizó a Cartagena, Colombia, para participar el Congreso de Zonas Francas, el jefe de la Autoridad Federal para el desarrollo de las zonas especiales económicas en México (AFDZE), Gerardo Gutiérrez Candiani, se entrevistó con Mohammed Alzarooni, quien es el presidente de la Organización Mundial de Zonas Económicas Libres (WFZO) y sostuvo reuniones de trabajo con organismos promotores de inversión, informó la dependencia a su cargo.

También se reunió con María Claudia Lacoutre Pinedo, Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y Bruce Mac Masters, presidente de Asociación de Empresarios de Colombia, para conversar sobre la integración de las ZEE en los países que conforman la Alianza del Pacífico, es decir Colombia, México, Chile y Perú.

El “potencial económico” y las ventajas competitivas para atraer inversiones y generar crecimiento económico en las ZEE que pondrá en marcha el gobierno federal en los estados del sur del país fue expuesto por el funcionario durante un panel del Congreso de Zonas Francas y en el que participó junto con Martin Ibarra, vicepresidente de la WFZO así como con el ministro de industria y comercio de la República Dominicana, Juan Temístocles Montás y el administrador del área económica especial de Panamá Pacífico, Leo González.

El panel se llamó Latin-America Free Zones and Special Economic Zones: challenges on the new international trade order y en él se habló de la influencia de las ZEE en el mundo para detonar el crecimiento económico de los países donde se ubican.

En las reuniones que mantuvo Gutiérrez Candiani se intercambiaron opiniones sobre “las mejores prácticas internaconales y promovieron las ventajas competitivas de las ZEE en México y el impacto positivo tendrán en el sur – sureste de México.