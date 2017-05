Acerca la UAT acciones a estudiantes de Reynosa.

***Realizan Simposium internacional en microbiología aplicada.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (08/05/2017).- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, continua acercando acciones en beneficio del estudiantado no solo de su institución, sino de todos aquellos jóvenes interesados en continuar su desarrollo profesional.

Así lo expresa la directora de la unidad académica Reynosa-Aztlán, Rosa Issel Acosta González, quien manifestó que al menos unos 500 estudiantes de su institución así como de universidades privadas y de bachillerato habían atendido la invitación de importante simposium.

Los jóvenes no pueden acercarse o ir a capacitarse y la institución les acercan las herramientas, enfatiza la entrevistada “por las situación de años de no poder salir los jóvenes a otros estados, entre otros por el aspecto económico, hemos estado haciendo un esfuerzo fuerte por parte de los programas educativos para organizarles este tipo de eventos no solo acercarles buenos conferencistas, sino también la calidad educativa, académicamente son profesores con larga y reconocida trayectoria, la agenda de muchos de ellos no les permite, muchos llegan este día”, explicó.

“Este día iniciamos el segundo simposium internacional de microbiología aplicada, donde estamos contando con profesores de reconocida trayectoria nacional e internacional, ya fue la primera conferencia del doctor Alexandro Bonifaz, quien es autor de varios libros en el área de microbiología y estamos esperando la conferencia del Fernando Siller quien es investigador y viene de la universidad de Colombia”, enfatizó.

Todos ellos son con reconocida trayectoria, son investigadores, tienen el interés de hacer una vinculación para que los estudiantes se formen en su espacio laboral, y sobre todo que les den las competencias adecuadas, dijo al final la directora de la institución dependiente directa de la máxima casa de estudios, quien además informó que el evento tiene una duración de dos días, en los cuales esperan que los estudiantes aprovechen al máximo.