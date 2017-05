Producción de sorgo no será buena en áreas de temporal.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (09/05/2017).- La producción de sorgo en esta región no será la tan buena como la esperaban.

Así se expresa desalentado Hilario Barrera Martínez, presidente del catorceavo comité campesino, quien explicó que debido a la falta de lluvia en algunas comunidades, si bien no habrá pérdida total, los resultados serán muy por debajo de las expectativas.

“Si hay afectaciones, veía en algunos medios que habrá cosecha record probablemente sea en donde hay riego, pero en temporal hay afectaciones, la producción esta baja, el año pasado toda la producción mínima fue de 3, 4, 5 o hasta 6 toneladas y ahora platicando con unos ex comisariados como gente del Doroteo Arango no dicen que andan levantando 2 toneladas, 2 y media máxima tres, pero hay partes que solo levantaron 800 y otras que ni van a trillar”, señaló.

Menciono por otro lado cuales son las áreas que no están afectadas y cuales donde la producción no será positiva.

“El área mejor como Congregación Garza, Jacales, División del Norte, si recibieron buena lluvia a tiempo, pero veo en otras comunidades como la Azufrosa, Pancho Villa, Anacleto Guerrero, los Escuadrones, San Francisco, parte de Tlaxcala, 20 de Mayo, Plan de Ayala, incluso en la Llorona hay partes afectadas, ayer me decían productores de Pericos que en partes tienen pedazos buenos y otros no”, dijo.

Y Barrera Martínez al demandar seguros catastróficos al gobierno estatal. “En el sector social, hay muchos producción baja, la gente va a levantar lo que tiene, pero como años anteriores no, oí comentarios de algunos que tienen asegurados, pero los que no, ojala y que el gobierno del estado a través del seguro catastrófico que los gobiernos anteriores contrataban y apoyaban a esa gente hayan contratado y apoyen a la frontera.

Las trilladoras se adolecen de falta de diesel en algunos municipios, pero en Reynosa no sucede eso.

“Aquí con nosotros no, vi algo de ese tema en San Fernando, pero aquí no, ya no existe el problema, diesel hay, pero hay que llevar dinero, la gente anda normal trillando, hay quienes trillan solo por pedazos de parcela porque maduran pedazos más o menos y si llevan el producto con humedad en las bodegas nada más están viendo donde clavan las uñas y no conviene”, finaliza el líder rural.