Varios millones mas se embolso Egidio con becas a alumnos “fantasmas”.

***Gobernador confirma visita a Reynosa de Miguel Osorio Chong.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (10/05/2017).- Siguen flotando mas raterías del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU al descubrirse que beco a mas de 8 mil estudiantes “fantasmas”, es decir, que no solo no estudiaban en ninguna escuela sino que además vivían en otros Estados del país y a pesar de ello recibían el apoyo económico, se estima que el daño asciende a varios millones de pesos.

El funcionario de la SET MARIO LEAL dio a conocer que se siguen investigando el desvió de fondos hizo el anterior gobierno estatal para evitar que se sigan haciendo esos pagos a alumnos “fantasmas” que afecta la el programa de becas del actual gobierno.

No cabe duda que el ex gobernador si se le pone en la balanza con el ex gobernador preso en Guatemala JAVIER DUARTE, fue de los más sinvergüenzas, ya que el veracruzano hasta con los medicamentos para la gente humilde hizo negocios millonarios.

Nunca se hubiera imaginado que el ex gobernador EGIDIO TORRE mostrara su voracidad con el dinero del pueblo, al hurtar dinero de todas las partidas habidas en el gobierno del estado que lo dejo en plena bancarrota.

Se robo las partidas para seguridad pública, educación y salud, y es necesario que haya una acción penal contra EGIDIO y su pandilla, y para eso falta voluntad política del actual gobierno para actuar con el ratero ex gobernador.

El gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA anuncio en su cuenta oficial de twettir sobre la vista que hará el próximo lunes 15 a Reynosa el secretario de gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG y su gabinete de seguridad, para tratar el grave problema de inseguridad que está afectando en especial a Reynosa.

Su gira de trabajo es para tratar el tema de inseguridad y ojala que traiga estrategias efectivas para terminar esta ola de violencia que se ha vivido en las últimas semanas y que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de muertos, aparte los heridos y los daños por más de 400 millones de pesos al comercio organizado.

Que no vaya ser una gira de trabajo de promoción electoral, pues todo mundo sabe que el secretario de gobernación busca ser nominado candidato presidencial en el 2018.

En Reynosa se volvió a encender el semáforo rojo la mañana de ayer martes al darse a conocer la muerte de 5 personas en la balacera que se suscito a las 9:15 de la mañana y donde cientos de personas que salen a sus trabajos, tuvieron que llegar tarde.

El suceso violento fue cerca del hospital materno infantil que a esa hora a cientos de automóviles circulando por el boulevard Hidalgo.

Mientras llega la fecha la visita del titular de gobernación, el gobierno estatal sigue con los operativos contra los taxis piratas, y también le entro a la clausura de negocios expendedores de bebidas alcohólicas que estaban trabajando sin los permisos correspondientes, únicamente con la tolerancia de los funcionarios de sanidad que encabeza ARTURO ROBLES y que por ese concepto reciba semanalmente cientos de miles de pesos como “mordida” para que funcionen los antros de vicio.

El propósito de esta campaña contra lo ilegal es para cortar las fuentes de financiamientos de los grupos criminales, pero los funcionarios locales con tal de recibir dinero del vicio, les importa poco el daño que le hacen a la ciudadanía.

Por lo pronto iniciaron el cierre de negocios que son más de 60 y en cada uno de ellos preguntan por las cantidades de dinero que les daban a los funcionarios corruptos locales como el jefe ARTURO ROBLES y JUAN EL NEGRO colector de cuotas.

Puede que reciban citatorios de la agencia del ministerio público una vez que haya la denuncia de parte de las autoridades estatales.

Cambio de tema y para decirles que el pleno del tribunal electoral de Tamaulipas determino que es improcedente el recurso de apelación presentado por MAURICIO CERDA GALAN, que busca integrar la organización cívica Tamaulipeca A.C. como partido político al no cumplir con los requisitos establecidos en la legislación electoral aplicable.

Apareció otro aspirante a la dirigencia estatal del PRI se trata de SERGIO GUAJARDO

MALDONADO que actualmente ocupa una delegación federal y se está mencionado como otro de los muchos que buscan la presidencia del PRI Tamaulipas.

También anda en lo mismo ENRIQUE ARREOLA VIDAL quien ya anda en varios municipios buscando el apoyo para ser el próximo dirigente estatal tricolor, estuvo en Reynosa y acudió al comité del PRI pero como siempre vive cerrado, no encontró a nadie y únicamente platico con las personas que cuidan el edificio.

En cuanto a la visita del próximo delegado CEN nada se ha dicho, únicamente se conoció que podría repetir el ex delegado JOSE PARCERO o bien VICTOR EMANUEL PALACIOS que también fue delegado nacional en Tamaulipas, pero hasta ahora, puras especulaciones.

A unas cuantas semanas de las elecciones en la ciudad de México y de acuerdo a las encuestas ven a ALFREDO DEL MAZO como el puntero con 25.69%, por el PRI, DELFINA GONZALEZ de MORENA con 22.52% y JOSEFINA VAZAQUEZ MOTA del PAN con 15.85% muy abajo.

El gobierno municipal que preside la doctora MAKI ORTIZ impulsa la cultura con presentaciones de música rock, jazz y alternativa, promoviendo con ella la convivencia entre ciudadanos, actividades que se dan dentro del programa de acción cultural que cada primer domingo del mes ofrece un concierto en la plaza de la República.

LOA A TODAS LAS MADRES DEL MUNDO al festejarse este día el DIA DE LA MADRE.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL Joel@tiempoahora.net