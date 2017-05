¿Que Esconden????

***Felicidades a todas las mujeres que han tenido la felicidad de ser madres.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (10/05/2017).- Nadie aprende en cabeza ajena, suele decir mi madre. La diferencia entre la escuela y la vida es que en la escuela primero aprendes la lección y luego pasas la prueba, y en la vida te mandan la prueba y luego aprendes la lección.

Le mandó un saludo afectuoso, a Don MANUEL MONTIEL GOVEA, que supo ser amigo de los periodistas y los que trabajamos en los medios de comunicación.

He conocido apenas tres comunicadores oficiales; al caballeroso Don MANUEL, al prepotente y nada amistoso MARIO RUIZ y al dicen, borrachales de GUILLERMO MARTINEZ que tomaba decisiones al flujo del alcohol y al actual no siquiera lo conozco.

De los tres que he conocido a Don MANUEL le debo respeto, cuando dejó de ser funcionario, la vida me ha permitido gozar de su amistad, algunas veces, comer, cenar o tomar una copa de vino.

Hizo amigos.

A los otros dos, si los veo, ni los conozco, así de fuerte es la relación, no merecen ni la mención.

Me gusta comentar lo que me consta o de fuentes mucho muy confiables; recuerdo que cuando fue Secretario de Salud mi amigo RODOLFO TORRE CANTU no hubo problemas de personal , ni de abasto de medicamentos, lo sustituyo otro amigo el Doctor JUAN MANSUR que mantuvo sin protagonismos el resto de su administración; lo siguió en el cambio de administración un hombre caballeroso, una leyenda del servicio destinado a la salud pública llamado NORBERTO TREVIÑO GARCIA MANZO, doctor especializado, que además de caballeroso , funcionario capaz, honesto y nada de andarse escondiendo las cámaras o micrófonos de los medios de comunicación. Ahora siento que es reciproco el respeto que mantuvimos.

Ahora que votó la mayoría de los tamaulipecos por la alternancia, ahora que el PAN gobierna parecería que estamos más peor que cuando estábamos mal.

Me explico. A los siete meses la Secretaria de Salud LIDIA MADERO se dice que renunció.

Lo que sé es que fue renunciada.

Las declaraciones a la sociedad fueron de negatividad, todo lo encontró mal. De algún modo los medios son un puente de comunicación entre los gobernantes y la sociedad, esto es inevitable, que alguien lo contradiga muy a pesar de que hay algunos que se atreven a pensar lo contrario.

A la Secretaria LIDIA MADERO lo sustituye la doctora importada de Chiapas GLORIA MENDIOLA quien pone un tapabocas a sus funcionarios e impide que den declaraciones a la sociedad en aras de la transparencia que todos reclamamos.

¿Que esconden los funcionarios del nuevo gobierno que no quieren que conozca la sociedad que los eligió?.

Menosprecian que fueron electos por más de 700 ciudadanos que con un bono democrático como nunca ha existido en Tamaulipas, en lugar de agradecerlo con buenas acciones, se apartan y crean una clase distinguida y soberbia apáticas de los medios de comunicación, como si algo impublicable escondieran.

o…..

queremos pensar que si????

El tiempo dará la razón, si escogimos mal o peor.

Mientras eso pasa, el gobernador cumple con la promesa que hizo y está suscrito en el memorando que suscribió en Reynosa.

El municipio que gobierna MAKI ORTIZ DOMINGUEZ y el gobierno estatal iniciaron una redada contra los taxis piratas quitando de circulación a aquellos que no portan la concesión correspondiente y a los casinos que no funcionan legalmente.

Dice el memorando oficial que las maquinas no mostraron su legal estancia en el país.

Ahora que ese hecho, que el embargo precautorio sea legal, que los auditores hayan efectuado el procedimiento como marca la ley, esa es otra historia que el representante legal de la empresa hará valer.

El representante legal ni se encontraba y el procedimiento de citarlo para el día siguiente no se llevó a acabo ni le dieron seis días para que presentara la documentación.

Eso sí que es grave.

Esas “ maquinitas” por lo regular son rentadas y están de alguna manera regulares y apadrinadas por altos funcionarios. No se olvida que el padrino que aprobó su estancia legal en el país, fue el Secretario de Gobernación SANTIAGO CREEL en la época panista del calderonato.

Si es por Tamaulipas bien que se le aprecia señor gobernador su esfuerzo por la paz.

En otros comentarios:

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas la academia no puede estar mejor, ejemplo los hay, el último de ESTHER REYNA LÓPEZ, alumna del 4º. Semestre de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo el segundo lugar en el Primer Concurso Latinoamericano para Mujeres Bateristas “Drummer Girl Championship 2017” organizado por empresas de la industria musical. El Rector ENRIQUE ETIENNE, en su reciente visita al Centro Universitario Sur , felicitó a la destacada joven señalando que este logro es motivo de orgullo para la UAT y para todos los universitarios.

En el concurso participaron más de 30 bateristas de Argentina, Venezuela, Guatemala y México, y como parte de la premiación, la estudiante de la UAT tendrá un contrato por un año con la empresa de la industria musical en Latinoamérica Azturk Cymbals, además de cursos de capacitación por reconocidos maestros de la música.

La participación de la universitaria se puede apreciar en el sitio de You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=SmOzOqVOAOw).

Enorme fue el festejo del día de la madre que preparó OSCAR ALMARAZ, fue una megafiesta donde de alguna manera les proporcionó felicidad a las miles de mujeres que asistieron al festejo. OSCAR ALMARAZ en su rostro manifiesta que es bueno servir a la gente.

