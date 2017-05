Arrancan obras del estado en Rio Bravo: COMAPA.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (11/05/2017).- EN RIO BRAVO, El ingeniero RAUL GARCIA VIVIAN, gerente de COMAPA Rio Bravo, arrancó importantes proyectos de obra en la introducción de colectores de drenaje atendiendo la problemática que se viene presentando desde hace muchos años. Acompañado de funcionarios del organismo paraestatal COMAPA, asi como funcionarios invitados de las diferentes dependencias del gobierno del estado y además regidores del ayuntamiento de Rio Bravo y de las cámaras de comercio y la CANACINTRA sin dejar de lado la presencia de los habitantes beneficiarios, inicio el pasado martes en el módulo habitacional Infonavit La Paz con la introducción de tubería pvc para reponer un caído que muchos años han batallado las familias de ese importante sector de la ciudad y que no habían entendido las autoridades en turno que había que atender y resolver, pues bien, aqui el gerente general de la COMAPA logra gestionar esta inversión que será por alrededor de ocho millones de pesos que envía por su conducto el gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a los riobravenses…

TAMBIEN arrancaron obras de colectores de drenaje en la colonia Paraíso y en otros sectores que están en vías de dar seguimiento a importantes obras de COMAPA para favorecer el servicio de drenaje sanitario a las familias riobravenses…

Y Comprometida por una buena alimentación en la niñez de esta frontera, ADRIANA HERRERA ZARATE presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, visitó algunos comedores de las distintas escuelas que reciben el apoyo del programa Desayuna Bien. La esposa del presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR y el director del DIF Nuevo Laredo ANUAR KASSIM TERAN, asistieron a los comedores para conocer los menús alimenticios que madres de familia preparan diariamente con apoyo del Sistema DIF Tamaulipas y DIF municipal.

“Durante la semana, comprobamos lo bien que se lleva a cabo el programa, los niños son atendidos muy bien, reciben un alimento nutritivo para comenzar el día de una mejor manera y tener un mayor rendimiento en sus estudios”, mencionó Kassim Terán.

Agregó que son un total de 6 mil 400 niños los beneficiados con el programa que se desarrolla en 32 escuelas, entre jardines de niño, primarias y escuelas de educación especial.

Mientras que en el PRI le comento que MARTHA ALICIA ALDAPA DE GALVAN, quien es una profesionista reconocida, ex presidenta del sistema DIF municipal de Nuevo Laredo, es un elemento que ha sido mencionado no solo por el partido en que milita, sino por la sociedad como una mujer que ha apoyado fuertemente a los que menos tienen, asi lo demostró en su paso por la presidencia del patronato DIF de Nuevo Laredo cuando gobernó su esposo, el editor y empresario BENJAMIN GALVAN GOMEZ (q.e.p.d.) que dejó una huella imborrable en la sociedad neolaredense, por lo que no pierdan de vista el futuro que pueda presentarse dentro del Partido Revolucionario Institucional, asi es de que los varones podrian pensar en que la mujer dentro del PRI tendrá un lugar especial en este proceso que se avecina….

ALFONSO DE LEON PERALES nuevo secretario de educación sindical en la zona norte del país dentro del nuevo comité ejecutivo nacional del SNTISSSTE no lo pierda de vista, pues su paso a la dirigencia nacional en importante cartera le abre oportunidades a un nuevo nivel, sin duda tener un tamaulipeco que se preocupe por la clase sindical de su institución favorecerá en mucho a los tamaulipecos del ISSSTE….

POR CIERTO quien anda muy activo en el estado es el procurador general para la defensa del trabajo, LIC. ALEJANDRO ROSAS, que anduvo igual en Tampico como en la frontera norte del estado supervisando en forma constante las diferentes oficinas dentro del organigrama que dirige en la entidad, lo que le permite tener una óptica concreta de las necesidades tanto en infraestructura de las oficinas de la dependencia como del rezago que tiene en la entidad. Y explica el funcionario que En las jornadas asistenciales que se llevaron a cabo en dias pasados, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo participó muy activamente dando asesorías jurídicas laborales a todas las personas que se acercaron para pedir información y disipar sus dudas laborales, así mismo se bajó la instrucción para que ahí mismo se atendieran y se les diera seguimiento a procesos que ya van muy encaminados poniendo mucha atención en los casos particulares….

Y Con gran éxito el Dr. DANIEL TORRES ESPINOZA, presidente municipal de Valle Hermoso y su esposa la Lic. NAYDA PEREZ, llevaron a cabo el festival del día de las madres en el Ejido Molina Enríquez.Ante cientos de madrecitas el Alcalde reconoció la labor que cada uno de los 365 días del año realizan aquellas mujeres que con el más sincero amor preparan a sus hijos para enfrentarse al mundo, esta sociedad es lo que una madre quiere para sus hijos.

Cientos de personas de los ejidos Molina Enríquez, Ensenada y ejidos aledaños acudieron puntualmente al primer festival del día de las madres que se realizó en las instalaciones de la escuela primaria de dicha comunidad.Cabe mencionar que en esta ocasión el Dr. Daniel Torres Espinoza realizará 6 festivales en localidades como Molina Enríquez, Empalme, Poblado Anáhuac, Ejido Aquiles Serán, Poblado el Realito y en la plaza principal de Valle Hermoso.

Y EN LA IZQUIERDA el ex presidente RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA Y ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ al parecer como expulsados del perredismo no se dan por vencidos y seguirán peleando en la política para seguir ocupando espacios importantes en la misma, ahi tenemos que los dos han sido diputados locales por la izquierda, dirigentes estatales del PRD y hasta consejeros nacionales de ese partido, hoy por hoy esperan la señal política para ir en busca de nuevos proyectos políticos que acariciar y accionar sino pal baile vamos….

MIENTRAS QUE EN EL MAGISTERIO DE REYNOSA, su dirigente local JORGE ACUÑA TOBIAS tiene en sus manos importantes posibilidades de realizar gestiones para bien de los maestros reynosenses, nomás son 6000 como la ve?, además cuenta con un buen equipo de trabajo que le permite avanzar con paso firme y demostrar que fue electo para hacer bien las cosas, además de tener la transparencia de un liderazgo que hoy detenta con el apoyo de sus compañeros maestros y en forma constante lleva a efecto actividades de supervisión, gestión y acción en diferentes delegaciones sindicales en apoyo a sus comités delegacionales, lo que poco se ve en otros sindicatos sin decir nombres….

ASI MISMO LE COMENTAMOS QUE LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, estuvo este juéves en la ciudad de Nuevo Laredo, tocando los puntos importantes nadamás de las cabeceras distritales, ahi le atender+ia BENJAMIN GARCIA MARIN, dirigente burocrata y de la CNOP, ex regidor del ayuntamiento hace algunos años y ahora enlace distrital para el proyecto de llegar a la dirigencia estatal del PRI y retomar el control que ha perdido la actual dirigente interina, AIDA FLORES que nomás no le ha sabido tomar el rumbo y enderezar a su partido y a sus correligionarios que cada dia abandonan mas el barco titanic…

ALLA EN LA CAPITAL DEL ESTADO Música, diversión, servicios gratuitos, esparcimiento y muchas sorpresas disfrutaron 25 mil asistentes a la mega fiesta dedicada a las mamás victorenses organizada por la Presidencia Municipal de OSCAR ALMARAZ, llevó a cabo la tarde de este martes a lo largo del libramiento Emilio Portes Gil.En este espacio habilitado como un punto de encuentro, se dieron cita miles de familias que disfrutaron del pastel más grande de la ciudad, de más de 150 metros lineales, elaborado por alumnos de Gastronomía de la Universidad Vizcaya de las Américas.

Servicios gratuitos médicos, oftalmológicos y dentales entre otros, un enorme bingo, bailables, grupos musicales, rifas, además de un sinnúmero de empresas de la Capital que se sumaron al llamado del Presidente Municipal entregando regalos a las reinas del hogar y a los pequeños.Destacó la participación de los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal (PFP) y Fuerza Tamaulipas, quienes convivieron con los niños y jóvenes que se acercaban a platicar con ellos, tomarse fotos y conocer el funcionamiento de sus equipos y unidades tácticas.

ENVIAMOS NUESTRA FELICITACION a todas las madrecitas en este 10 de mayo y en especial a nuestra madre SOCORRITO PERALTA DE VIVIAN. Asi mismo por su cumpleaños este 10 de mayo a DELIA ARELLANO, periodista matamorense, asi como a DANIEL QUINTANILLA, la prima TERESA VIVIAN RODRIGUEZ, El regidor SIXTO REYES y CESAR SANCHEZ… Mientras que este 11 de ayo lo festejan RENE GAMEZ BARRERA, JOSE PRIETO VALENZUELA, SANDRA LUZ RODRIGUEZ SILVA Y JUAN ZAPATA CASTRO, felicidades….Y NOS VEREMOS.