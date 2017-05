No te entrometas en asuntos de México, dice AMLO a Trump.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Veracruz, Veracruz (11/05/2017).- El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, debe dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de México, así como cualquier otro país en el mundo, exigió Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena.

Previo al arranque de una gira de cuatro días por el estado de Veracruz, el ex candidato presidencial criticó que el jefe de la Casa Blanca haya compartido en sus redes sociales el informe británico del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el cual ubicó a México como el segundo país más violento del mundo, después de Siria, en el 2016 al registrarse 23 mil homicidios.

Desde Pánuco Veracruz, López Obrador exigió a Trump no meterse en temas ajenos a su país y respetar la independencia y soberanía nacionales.

Esta información la retuiteó, la puso en su Twitter Donald Trump, como diciendo: miren, yo tengo razón de que hay que mandar fuerzas militares estadounidenses a México porque los gobernantes de México no pueden con la violencia que hay en el país, es muy grave esto, ¿qué le digo al señor Trump?, que no se entrometa, que estos son asuntos nuestros y que México es un país libre, independiente y soberano”, resaltó.

En seguida, y de cara al video del enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y militares en Puebla, donde se observa a un militar disparar su arma contra un civil, López Obrador emplazó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, cambiar la estrategia contra el crimen organizado y no utilizar al Ejército para reprimir al pueblo “porque ninguna ley, ni la Constitución, permiten dar el tiro de gracia a los seres humanos”, sea cual sea la actividad a la que se dediquen.

Es urgente que ceda está estrategia, no más masacres y repito no es que regresen los soldados ni el Ejército a los cuarteles, es que no hay ninguna ley que autorice a nadie a asesinar a sus semejantes, se están violando todos los derechos humanos, todos los protocolos de derechos humanos y esto es también muy riesgoso este proceder porque da pie a gobiernos extranjeros a inmuscuirse en asuntos que sólo competen a mexicanos”, sentenció.

López Obrador recalcó que si hay oportunidades para los jóvenes y para el resto de la gente, se va a serenar al país.

En cuanto a la disputa electoral del próximo 4 de junio, el tabasqueño pidió a los seguidores de Morena respaldar con su voto a los candidatos de esa fuerza política a las 212 alcaldías en juego, no pelearse con los militantes de base del PRI, del PAN y del PRD y poner un alto a la corrupción porque “el pueblo se cansa de tanta pinche transa” concluyó.

López Obrador recorrerá 12 municipio de Veracruz hasta el próximo domingo y a partir del 15 de mayo regresará al Estado de México para intensificar la campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México.