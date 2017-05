La Otra Guerra……

***En empieza a crear la cultura del emprendimiento;

**La lucha en las calles y al interior de gobierno;

*Funcionarios renuncian salen por la puerta trasera;

Por: Humberto Gutiérrez Paez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (12/05/2017).- JESUS VILLARREAL CANTU es el Subsecretario para la pequeña y mediana empresa, ésta preparando el Primer Foro TAMAULIPAS EMPERENDE que se va a llevar en la Ciudad de Reynosa los días 18 y 19 de este mes, la semana que entra.

De lo que se trata es poner frente a frente a los emprendedores confuncionarios que son autoridades a nivel federal y estatal, para que platiquen las áreas de oportunidad que tiene la Secretaria de Economía, Nacional Financiera, Fondo Tamaulipas, así como los requisitos que deben de cubrir para ser sujetos a fuentes de financiamiento con tasas bajas o de ser posible a fondo perdido.

Va a estar interesante, dos días que van a tener conferencias magistrales, pláticas informativas y talleres para el más adecuado conocimiento de la forma de emprender un negocio.

La apuesta es a los emprendedores y mipymes, fomentar el desarrollo y su crecimiento por medio de la capacitación mediante conferencias y talleres de aplicabilidad y la adecuada vinculación con los organismos públicos y privados que tienen la función la capitalización de los proyectos de inversión.

En pocas palabras se empieza a crear la figura y cultura del emprendimiento a los jóvenes, dándole seguimiento por el estado.

En esta ocasión se espera la asistencia de 5,000 asistentes, se contará con muestras de exhibición de 100 empresas de productos hechos en Tamaulipas, en esos dos días van cuatro conferencias magistrales, seis platicas informativas y 14 talleres.

De estos dos días le daremos puntal seguimiento en cartelera, antes pueden ver en la página www.tamaulipasemprende.gob.mx

No se logra lo que no se intenta, y en la parte que toca escribiré esta nueva historia para Tamaulipas; escribir es la forma más profunda de leer la vida ( Umbral).

Se cuenta que……. los funcionarios del estado están clasificados y acuartelados en grupos caracterizado por las regiones de origen. Los hay del grupo Reynosa, Matamoros, Tampico, Laredo, y los forasteros, no se habla del grupo Victoria.

La guerra no se encuentra solamente en las calles, se encuentran sigilosos incrustados en la nómina esforzándose en el no poder porque simplemente no liberan el presupuesto quienes deben de hacerlo, algunos no saben gestionar recursos.

Hasta hoy después de siete meses se han encontrado personas infieles / infiltrados en otras secretarias con la finalidad de halconear / avisar lo que ocurre a sus nuevos jefes. Con el dominio de las técnicas de información se hace uso de los más perversos modos de sobresalir en esa selva llamada política.

Tan solo con meterse a la cocina se siente el calorcito, si no quiere sentir calor, no se meta.

La lucha todos contra todos, los funcionarios que los han renunciado han salido de la burocracia por la puerta trasera, unos por borrachos, otros que se adelantaron a los tiempos, salieron con las uñas largas, por acoso sexual, por agresión y por desviar recursos los fines de semana.

En fin. La ropa sucia se debe lavar en casa, ha trascendido la lucha por el poder, no es sorda ni muda, provocan el error del adversario. Y como siempre culpan al técnico de la inoperancia del equipo.

Eso está haciendo mucho mal a Tamaulipas, se proponen seguir por el mismo camino hasta distraer a su adversario. Es que no entienden que para todos?

LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL se promueve como aspirante a la presidencia del PRI estatal, estuvo en Nuevo Laredo en una junta clandestina, despreció las instalaciones que tiene el PRI en aquella esquina de la entidad y prefirió un restaurante local.

¿ Así como???.

En tema amable, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ENRIQUE ETIENNE y las dirigencias estatal y seccionales del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT) firmaron el Contrato Colectivo Laboral en completa paz y armonía, las relaciones políticas, de trabajo y de compromiso quedaron de manifiesto con la firma del documento que avala la tranquilidad que está viviendo nuestra máxima casa de estudios.

En las oficinas de la Rectoría, suscribieron por el SUTUAT, la Secretaria General Estatal, Verónica Trejo Zúñiga; y los dirigentes de las secciones Centro, Sur, Mante y Norte.

En Reynosa hubo una reunión –mesa de trabajo de los funcionarios involucrados en la atención a la repatriación de los mexicanos que buscando mejores condiciones de vida enfrentaron el riesgo de cruzar la frontera.

La intención de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ es que la repatriación que se haga por la frontera de esta ciudad sea digna, segura y ordenada, se hicieron presentes los tres niveles de gobierno y la diputada federal MARIA ESTHER CAMARGO.

La semana se la llevó el festival del día de las madres que organizó el Ayuntamiento de Victoria, OSCAR ALMARAZ en su deseo de trabajar por las familias victorenses no tiene limite su imaginación y la del equipo que trabajan para un mismo propósito: el recuperar los espacios públicos y con ello, la confianza de sus vecinos y con ello recuperar la seguridad en las calles.

Lo más importante es que el alcalde OSCAR ALMARAZ ha sabido sumar participando los empresarios, el gobierno estatal y federal, atendiendo las necesidades dando la cara.

Muy bien.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, el pasado martes se inauguró un complejo de cines, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR cortó el listón que simboliza la grandeza de un pueblo que tiene dinero hasta para ir al cine como lo relató uno de los dueños.

