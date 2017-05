Procuraduría investiga muerte de activista.

***Por fin inicia licitación de camiones para la basura.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (12/05/2017).- La Procuraduría general de Justicia de Tamaulipas ha abierto una investigación respecto al homicidio de MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ, asesinada cobardemente por un comando armado en su domicilio en San Fernando el pasado día 10 precisamente en el día de las madres.

Tras la muerte de su hija, se dedicó a investigar y logro encontrar a su hija en una fosa

y desde entonces formo una organización denominada DESAPARECIDOS en San Fernando.

Pero el pasado miércoles 10 del presente, sorpresivamente en su domicilio en el vecino municipio de San Fernando, apareció un comando armado que cobardemente la abatió a balazos.

Por su parte el gobierno del Estado ha expresado su más enérgica condena a este cobarde asesinato y que no permitirá que la muerte de la activista quede impune.

Por su parte el Procurador General de Justicia IRVIN BARRIOS y funcionarios de primero nivel del gobierno estatal, sostuvieron una rueda de prensa, para dar a conocer sobre la investigación que se inicio para dar con el paradero de los responsables del artero asesinato de la activista de Tamaulipas.

Este artero crimen viene enardecer la situación de inseguridad que priva en Tamaulipas desde hace tiempo y de seguro este será un tema que será tratado por el secretario de gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG en la reunión del gabinete federal de seguridad que sostendrá con el gobernador del Estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA el próximo lunes en Reynosa.

Mientras tanto en Reynosa a raíz de la ola de violencia desatada y que ha arrojado más de una treintena de muertos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno siguen adelante con los operativos contra taxis piratas y hasta ayer llevaban 42 taxis decomisados, así como el cierre de antros de vicio y casinos.

Todo ello encaminado a acortar el financiamiento del crimen organizado, para pacificar la ola de violencia desatada especialmente en Reynosa.

Cambio de tema y para decirles del comité ejecutivo nacional del PRI desecho la impugnación presentada por el ex presidente estatal del PRI ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO para renovar el comité estatal.

Según el líder nacional del PRI el taxista mayor de México ENRIQUE OCHOA de plano no hizo caso a la petición y por lo tanto quien seguirá gozando de las prerrogativas millonarias que envía el CEN del PRI a la encargada AIDA ZULEMA PEÑA FLORES.

Se dio a conocer en México, que el cambio estatal del PRI Tamaulipas será hasta después de los resultados de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila.

Mientras tanto en los pocos municipios donde existe el comité del PRI pero en especial Reynosa que esta huérfano de primer priista local, su dirigente OMAR ELIZONDO el PENCO sigue pasando de las de Caín, pues no tiene ni para pagar la luz, menos los empleados, pero de ello ningún de los priistas que llegaron a puestos de elección popular como los ex alcaldes y los diputados federales actuales, han metido la mano a la bolsa para ayudar a las necesidades más urgentes del PRI, que pronto por no pagar la renta regresara a su antiguo lugar en la colonia Fernández Gomes.

En temas más amables les cometamos que en Palacio Municipal y por instrucciones de la alcaldesa MAKI ORTIZ, hubo enroques entre los funcionarios municipales, al darse a conocer la designación de HECTOR PEREZ IBARRA que de la Secretaria Técnica pasa como director de enlace social de sedesol en lugar de RAMIRO ROSALES LAM que deja la dirección y se va como secretario de participación ciudadana en lugar de HUGO CHAVEZ, de quien no se dijo si va a otro puesto o le dieron las gracias.

Se dice que esos cambios se hacen para que haya mayor acercamiento con las gentes y que haya política social.

Al que deberían cambiar es el titular de sedesol DR EDUARDO BALDEMIERES ya que como médico es bueno, pero político malo, y con la incursión de HECTOR PEREZ habrá mayor acercamiento político con las gentes de las colonias populares.

Actualmente las gentes de colonias que acuden a solicitar medicamentos no les surten por apatía de su titular.

Según él quiere ser candidato a diputado local en las próximas elecciones, ahí nunca lo va lograr.

Por fin después de varias semanas que el cabildo aprobó la compra de 23 camiones nuevos para la basura y maquinaria, se están dando las revisiones para llevar a cabo la licitación para que las empresas que van a concursar presenten sus estimaciones.

Se espera que después de que se conozca la empresa que gane la licitación tienen un plazo de 45 días para entregar los camiones último modelo que seran usados en la recolección de basura.

El regidor priista HECTOR OLIVARES dio a conocer que la licitación estará lista en unos días más.

Felicitaciones a otro regidor productivo en el ayuntamiento como lo es SIXTO REYES por el partido movimiento ciudadano, quien cumplió años y lo hizo trabajando.

