“Los logros que se han conseguido en favor de la ciudadanía son de izquierda”: Castro Olguín.

Por: Sergio Favela//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (12/05/2017).- Los partidos políticos en las fechas presentes, se están preparando para actuar en las próximas elecciones, en la ciudad no es la excepción.

Uno de los partidos es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece el primer sindico José Alfredo castro Olguín.

Castro Olguín, en entrevista, dijo que se encuentra realizando su trabajo de izquierda y luchando por los derechos de los ciudadanos de Reynosa.

“Mi corazón y mi lealtad son para mi partido, al grupo que me apoyo en la coalición de la alianza de facto con el gobernador del Estado Francisco Javier cabeza de Vaca, le brindo mi agradecimiento y atenderé las invitaciones que me haga Juan Manuel Rodríguez Nieto”. Expresó.

Por el momento he estado poniendo todas mis energías para concentrarme en mi trabajo como primer síndico y de esta manera defender los derechos de los habitantes, “he demostrado con hechos mi trabajo de izquierda, como cuando me opuse a que se llevara e a cabo el cobro de la recolección de basura evitando el cobro de más de 40 millones de pesos, esa es una acción de izquierda”.

Comento que los logros que se han ido consiguiendo a favor de la ciudadanía son las de izquierda.

Relacionado