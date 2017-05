Urge la visita de Osorio Chong a Tamaulipas: CTM.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (13/05/2017).- Reynaldo Garza Elizondo dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, en Reynosa, calificó de positiva la reunión sostenida con autoridades de Desarrollo Económico en el Estado, ya que dijo se llevaban de tarea de exponer las necesidades de sus agremiados, en la proxima visita del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Misma que él consideraba según dijo, que ya no se podía aplazar, era con carácter de urgente.

“Lo que ellos nos manifestaron es que este lunes hay una visita del Secretario de gobernación donde van a externar oficialmente la situación, y que tienen que ponerle más atención a Tamaulipas y en particular a Reynosa y obviamente no están exentos los demás municipios, pero por la importancia que reviste Reynosa y viendo los resultados. El titular de la Secretaria de gobernación ustedes saben que tiene dos años que no ha venido y estamos urgidos de que se apliquen oficialmente acciones para que vuelva la tranquilidad a Tamaulipas y a Reynosa”, señala.

Y menciona que la intención principal de efectuar estos encuentros es mandar un claro mensaje del trabajo que en esta frontera se realiza, a pesar de cualquier adversidad.

“Es la segunda reunión con el Secretario de Desarrollo Económico en el estado, Carlos Talancón en el primer encuentro estuvieron representantes de diversos municipios aquí le pedimos una agenda de competitividad, sobre todo en lo que refiere a la generación de empleos, pero también para mandar un mensaje de certidumbre a nivel nacional e internacional”.

Y subraya Garza Elizondo “sobre esto, hoy 3 o 4 meses después tuvimos la oportunidad de invitar a los gerentes con las empresas con las que tenemos contratación colectiva, el sindicato industrial de trabajadores de maquiladoras y sindicato que titulamos y particularmente que conozcan el entorno de las diferentes actividades de seguridad pública, el secuestro, la extorsión”.

“Sabemos que son problemas complejos, que nos han destruido lamentablemente algunas cadenas productivas y está en nosotros también aportar en la medida que nos corresponde para recomponer el tejido social, Reynosa es muy grande para el efecto de seguirnos contaminando en un ambiente de sicosis donde no podamos salir, el ejemplo lo ponen directamente los trabajadores y las madres de familia que contribuyen día a día precisamente con su trabajo, se hizo una ponencia para conocer que carteras seguir, especialmente para el renglón de manufactura y también para los trabajadores”.

Al final el líder gremial agradeció que siga prevaleciendo en términos generales un tranquilo clima laboral y esta vigente además la promoción de la mano de obra.

“Agradecimos la preocupación y la intención de los gerentes porque no ha permeado el deseo ni la voluntad para poder seguir haciendo proyectos en esta ciudad, 40 gerentes y los delegados solo de dos organismos sindicales porque ya se ha hecho anteriormente. Con la asignación de tareas, donde opera un requerimiento que es la mano de obra con el establecimiento de tareas, donde haya promoción de mano de obra”.