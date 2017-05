Lista la reunión con Osorio Chong en Reynosa.

***Insistirá FGCV con la aplicación de estrategias de inteligencia.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (13/05/2017).- Todo se encuentra listo para el encuentro que sostendrá el próximo lunes en esta ciudad, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con autoridades de las fuerzas federales, del estado y con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En ese sentido el mandatario de Tamaulipas, reiteró las ganas de que se apliquen acciones de inteligencia, tal y como lo propuso en el encuentro de gobernadores en fechas recientes.

“.El lunes tenemos la reunión, fue una petición que hice hace algunas semanas, me da gusto que haya aceptado tener la reunión del gabinete de seguridad aquí en Reynosa, donde estaré dando a conocer la posición que tiene el gobierno del estado en torno a las estrategias que se llevan a cabo y por supuesto no solo avalarlas, si no fortalecerlas y hacer algunas adecuaciones que permitan no atender la seguridad en Reynosa, sino en todo Tamaulipas”, explica.

“Van las modificaciones a las estrategias que tienen que ver para cerrar el paso a los sistemas de financiamiento de la delincuencia que han hecho difícil que las fuerzas armadas y el gobierno del estado pueda actuar para disminuir la operación criminal”, dijo.

Sobre el video que ha circulado en las redes sociales en donde habla de los avances y el pendiente en materia de seguridad, informó el mandatario de la entidad.

“En video apoyo a la federación, ahí estoy pidiendo labores de inteligencia, eso lo hice ver en la reunión de gobernadores, y simplemente estoy afirmando el mensaje o petición que se tiene y obviamente el día lunes estoy haciendo esto una manera formal”.

Abundo además que dadas las necesidades existentes cada estado debe de tener sus propias estrategias.

“Las estrategias que se vienen haciendo en diferentes partes del país son importantes, sin embargo tienen que hacerse estrategias para cada una de las entidades federativas y Tamaulipas tiene sus particularidades por eso estoy pidiendo acciones específicas, particularmente mucho trabajo de inteligencia, insistió para cerrar el paso a grupos criminales, hacer a un lado los hechos violentos y fortalecer a la sociedad de Tamaulipeca”.

“Más allá que una respuesta es que están escuchando la petición del gobernador del estado les mando mensaje de comunicación, coordinación y entendimiento que se tiene para las cuestiones necesarias y restablecer el orden, la paz y el estado para restablecer el orden en Tamaulipas”, finaliza explicando en esta ciudad en vísperas de tan importante encuentro Francisco García Cabeza de Vaca.