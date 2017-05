Realizan protesta pacífica en el Zoológico de Reynosa.

***La casa de Khumba el primer cebrasno en el mundo, estuvo muy visitada este día.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (14/05/2017).- Por considerar que se está cometiendo un acto fuera de la legalidad, este día, directivos, familiares, amigos y ciudadanía en general se sumaron a la protesta pacífica del Zoológico de Reynosa.

Fue en la entrada del conocido lugar en donde los inconformes se instalaron este día con carpas y algunas mantas con consignas en rechazo al cobro que el municipio está haciendo a los visitantes por el uso de suelo, o lo que sería igual, por utilizar unos 150 metros de tramo pavimentado que si bien es federal.

Así lo refiere en su argumento la directora del Zoológico Cristina Moreno Ricard, misma con quien coincide Daty Mariel, quien también forma parte del lugar que fuera proyecto del fallecido empresario Alfredo Moreno Ricard y que según señalan como nunca están cobrando de 20 a 40 pesos por carro para poder ingresar a sus instalaciones.

Las mujeres mencionaron que defenderán el sitio con uñas y dientes y no permitirán que se cobre lo que no corresponde, en el lugar que fuera reconocido a nivel internacional por el nacimiento del primer cebrasno a quien cariñosamente le llaman Khumba

“Gracias por voltear a vernos como empresarios, como ciudadanos, mi cuestión no es política, ni tiene nada que ver con eso, soy empresaria, soy una mujer trabajadora, soy una mujer que también lucha por los sueños de los demás, sobre todo de quienes nos apoyan aquí en el Zoológico, y seguiré luchando hasta las últimas consecuencias por el sueño de mi hermano él lo plasmo con sus manos a la hora de empezar a plasmar este proyecto con sus manos y empezar a limpiar”.

Y al referirse al problema en cuestión, señaló Cristina Moreno “para mí es un abuso por parte del municipio, porque los ingresos adquiridos por derecho de vía a las personas que acudían al Zoológico de Reynosa, la voz está levantando porque estamos viendo no a quienes ganan 4, mil o 5, mil pesos a la semana, si no a quien ganan 1,000, 1,200 o menos, entonces como dar el apoyo. Este lugares ha caracterizado desde el inicio por mi hermano Alfredo, por brindar atención a las personas que decían traigo a 10 niños, ´pues órale pásenle, no puede ser que unas personas empresarias aporten más a la sociedad que las autoridades”, expuso.

Solo se busca que se dé el acceso de vía como corresponde y que solo divide una calle al Zoológico

“A Dios gracias, la gente respondió, no son acarreados, es gente que nos aprecia no de ahora, de hace años, es gente que sabe lo que representa el Zoológico a nivel internacional por nuestro cebrasno y ahora a nivel social y ahora solo que queremos que no se siga afectando a más personas”.

Al final la entrevistada señaló que no se ha platicado con las autoridades, “no hemos dialogado y yo espero que se tenga un acuerdo porque sé que así va a ser, si no aquí seguiremos los demás días”.